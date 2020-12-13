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Роспотребнадзор рассказал о тестах на ВИЧ после прививки "ЭпиВакКороны"
Роспотребнадзор рассказал о тестах на ВИЧ после прививки "ЭпиВакКороны"
Вероятность получения ложноположительных тестов на ВИЧ после вакцинации от коронавируса "ЭпиВакКороной" исключена, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T16:27
2020-12-13T16:27
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вероятность получения ложноположительных тестов на ВИЧ после вакцинации от коронавируса "ЭпиВакКороной" исключена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее австралийская газета Sidney Morning Herald сообщила, что власти страны отменили заказ стоимостью миллиард долларов на 50 миллионов доз местной вакцины против COVID, участники испытания которой сдали ложноположительные тесты на ВИЧ-инфекцию. При создании препарата ученые использовали платформу, содержащую фрагменты шиповидного белка вируса иммунодефицита."Состав пептидной вакцины "ЭпиВакКорона" исключает вероятность ложноположительных результатов в тестах на ВИЧ. Данные, полученные при проведении клинических исследований, свидетельствуют о высоком профиле безопасности вакцины и отсутствии серьезных неблагоприятных явлений", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор рассказал о тестах на ВИЧ после прививки "ЭпиВакКороны"

16:27 13.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМедсестра демонстрирует ампулы с вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра демонстрирует ампулы с вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вероятность получения ложноположительных тестов на ВИЧ после вакцинации от коронавируса "ЭпиВакКороной" исключена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее австралийская газета Sidney Morning Herald сообщила, что власти страны отменили заказ стоимостью миллиард долларов на 50 миллионов доз местной вакцины против COVID, участники испытания которой сдали ложноположительные тесты на ВИЧ-инфекцию. При создании препарата ученые использовали платформу, содержащую фрагменты шиповидного белка вируса иммунодефицита.
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"Состав пептидной вакцины "ЭпиВакКорона" исключает вероятность ложноположительных результатов в тестах на ВИЧ. Данные, полученные при проведении клинических исследований, свидетельствуют о высоком профиле безопасности вакцины и отсутствии серьезных неблагоприятных явлений", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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