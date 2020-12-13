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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201213/koronavirus-1589001463.html
Директор "Вектора" рассказал о возможности повторного заражения COVID-19
Директор "Вектора" рассказал о возможности повторного заражения COVID-19
Никто не защищен от повторного заражения коронавирусом, даже те, кто уже переболел, заявил директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T15:19
2020-12-13T15:19
распространение нового коронавируса
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Никто не защищен от повторного заражения коронавирусом, даже те, кто уже переболел, заявил директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов."Никто не защищен от повторного заражения. И даже переболевшие", - сказал Максютов в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что массового распространения повторного заражения коронавирусом в России нет, регистрируются единичные случаи, каждый случай рассматривается специальной рабочей группой.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588364862.html
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ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Директор "Вектора" рассказал о возможности повторного заражения COVID-19

15:19 13.12.2020
 
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru/ Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов
Директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор Ринат Максютов - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru/ Рамиль Ситдиков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Никто не защищен от повторного заражения коронавирусом, даже те, кто уже переболел, заявил директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов.
"Никто не защищен от повторного заражения. И даже переболевшие", - сказал Максютов в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 11:37Распространение нового коронавируса
Попова рассказала о случаях повторного заражения коронавирусом в России
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что массового распространения повторного заражения коронавирусом в России нет, регистрируются единичные случаи, каждый случай рассматривается специальной рабочей группой.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаРинат МаксютовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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