https://ria.ru/20201213/koronavirus-1589001463.html

Директор "Вектора" рассказал о возможности повторного заражения COVID-19

Директор "Вектора" рассказал о возможности повторного заражения COVID-19

Никто не защищен от повторного заражения коронавирусом, даже те, кто уже переболел, заявил директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T15:19

2020-12-13T15:19

2020-12-13T15:19

распространение нового коронавируса

ринат максютов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Никто не защищен от повторного заражения коронавирусом, даже те, кто уже переболел, заявил директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов."Никто не защищен от повторного заражения. И даже переболевшие", - сказал Максютов в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что массового распространения повторного заражения коронавирусом в России нет, регистрируются единичные случаи, каждый случай рассматривается специальной рабочей группой.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588364862.html

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ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество