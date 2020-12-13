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Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла на Чукотку
Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла на Чукотку
Первая партия из 100 доз вакцины от коронавируса прибыла на Чукотку, сообщает в воскресенье региональный оперштаб. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T15:12
2020-12-13T15:12
2020-12-13T15:12
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вакцинация россиян от covid-19
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ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости. Первая партия из 100 доз вакцины от коронавируса прибыла на Чукотку, сообщает в воскресенье региональный оперштаб."Первая партия вакцины от COVID-19 прибыла на Чукотку. Пока прибыло 100 доз вакцины "Спутник V", а сама вакцинация началась сегодня для медиков, процедура строго добровольная. Поступление следующей партии в количестве 200 доз ожидается 15 декабря", - говорится в сообщении.На 13 декабря в Чукотском АО зарегистрировано 442 случая заражения COVID-19, выздоровели 378 человек, умерли четверо.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, здоровье - общество, общество