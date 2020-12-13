https://ria.ru/20201213/koronavirus-1588978997.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Тыве, ХМАО, Ненецком АО, Марий Эл - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T11:09

2020-12-13T11:09

2020-12-14T00:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

новосибирская область

краснодарский край

кемеровская область

общество

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Тыве, ХМАО, Ненецком АО, Марий Эл - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл 0,6% 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская область, Новосибирская область, Кемеровская область, Республика Дагестан 0,7%", - говорится в сообщении.Темп прироста в 0,8% отмечен на Алтае, в Калмыкии, Ингушетии, Нижегородской области, Пензенской области, Северной Осетии, Иркутской области, Красноярском крае, Алтайском крае, Свердловской области, Ставропольском крае, Краснодарском крае, Татарстане.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

новосибирская область

краснодарский край

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирская область, краснодарский край, кемеровская область, общество