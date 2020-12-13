Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201213/koronavirus-1588978997.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Тыве, ХМАО, Ненецком АО, Марий Эл - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T11:09
2020-12-14T00:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новосибирская область
краснодарский край
кемеровская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588766543_0:0:2897:1630_1920x0_80_0_0_ba5d412713c207c91ef16cb1e7ba74f4.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Тыве, ХМАО, Ненецком АО, Марий Эл - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл 0,6% 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская область, Новосибирская область, Кемеровская область, Республика Дагестан 0,7%", - говорится в сообщении.Темп прироста в 0,8% отмечен на Алтае, в Калмыкии, Ингушетии, Нижегородской области, Пензенской области, Северной Осетии, Иркутской области, Красноярском крае, Алтайском крае, Свердловской области, Ставропольском крае, Краснодарском крае, Татарстане.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
новосибирская область
краснодарский край
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588766543_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_cc96e0e1a2eae8a13c469c872da9676a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирская область, краснодарский край, кемеровская область, общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:09 13.12.2020 (обновлено: 00:44 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Тыве, ХМАО, Ненецком АО, Марий Эл - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл 0,6% 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская область, Новосибирская область, Кемеровская область, Республика Дагестан 0,7%", - говорится в сообщении.
© Агаси ТавадянКарта распространения COVID-19
Карта распространения COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Агаси Тавадян
Карта распространения COVID-19
Темп прироста в 0,8% отмечен на Алтае, в Калмыкии, Ингушетии, Нижегородской области, Пензенской области, Северной Осетии, Иркутской области, Красноярском крае, Алтайском крае, Свердловской области, Ставропольском крае, Краснодарском крае, Татарстане.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новосибирская областьКраснодарский крайКемеровская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31Россиянам рассказали, как выбрать искусственную елку
08:30Торговые сети Приморья пообещали зафиксировать цены на масло и сахар
08:22Пять районов Сахалина и Курил окажутся под действием циклона
08:22Бывшая советница губернатора Нью-Йорка обвинила его в домогательствах
08:18Дегтярев проверит "еще одну сомнительную закупку" по госконтракту
08:10Тихановская рассказала о своей ошибке
08:00В России придумали, как повысить надежность титановых имплантатов
07:56Москвичей в понедельник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:52Суд на Урале отпустил домой женщину, которая полгода держала дочь в шкафу
07:46Новосибирский губернатор пригрозил уволить чиновников за вечеринки
07:42В Магадане соцработниов и педагогов начали прививать от COVID-19
07:41Жительница Башкирии застряла в заборе и замерзла насмерть
07:38В Приморье восстановили электроснабжение в районе Артема
07:25Потерянную в аэропорту Дюссельдорфа картину Ива Танги нашли в макулатуре
07:19В Новосибирске сгорел киоск с пиротехникой
07:16Названы самые популярные направления у россиян для поездок по бизнесу
07:12Россияне не смогут заработать на новогодних вкладах
07:11Посольство осудило попытки американских СМИ обвинить РФ в кибератаках
07:05Суд на БВО арестовал акции Fishing Company по делу Проминвестбанка
06:57На юго-западе Москвы один человек погиб при пожаре в пятиэтажке
Лента новостейМолния