Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:09 13.12.2020 (обновлено: 00:44 14.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Тыве, ХМАО, Ненецком АО, Марий Эл - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл 0,6% 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская область, Новосибирская область, Кемеровская область, Республика Дагестан 0,7%", - говорится в сообщении.
© Агаси ТавадянКарта распространения COVID-19
© Агаси Тавадян
Карта распространения COVID-19
Темп прироста в 0,8% отмечен на Алтае, в Калмыкии, Ингушетии, Нижегородской области, Пензенской области, Северной Осетии, Иркутской области, Красноярском крае, Алтайском крае, Свердловской области, Ставропольском крае, Краснодарском крае, Татарстане.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф