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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201213/koronavirus-1588978332.html
В России за сутки выписали 20 277 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 20 277 переболевших COVID-19
В РФ за сутки выписаны 20 277 человек после лечения от COVID-19, за все время — 2 106 235, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T11:04
2020-12-13T11:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В РФ за сутки выписаны 20 277 человек после лечения от COVID-19, за все время — 2 106 235, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 20 277 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 106 235", - говорится в сообщении.В частности, в Москве — 4841, Санкт-Петербурге — 2151, Подмосковье — 962.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В России за сутки выписали 20 277 переболевших COVID-19

11:04 13.12.2020 (обновлено: 11:05 13.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Отделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В РФ за сутки выписаны 20 277 человек после лечения от COVID-19, за все время — 2 106 235, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 20 277 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 106 235", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве — 4841, Санкт-Петербурге — 2151, Подмосковье — 962.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
 
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