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В России за сутки выписали 20 277 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 20 277 переболевших COVID-19
В РФ за сутки выписаны 20 277 человек после лечения от COVID-19, за все время — 2 106 235, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T11:04
2020-12-13T11:04
2020-12-13T11:05
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В РФ за сутки выписаны 20 277 человек после лечения от COVID-19, за все время — 2 106 235, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 20 277 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 106 235", - говорится в сообщении.В частности, в Москве — 4841, Санкт-Петербурге — 2151, Подмосковье — 962.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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