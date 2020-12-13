В России выявили 28 080 новых случаев заражения коронавирусом
11:02 13.12.2020 (обновлено: 13:41 13.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. За сутки число случаев COVID-19 в России выросло на 28 080, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Примерно каждый пятый заразившийся (19,6 процента) не ощущает симптомов.
От осложнений коронавируса погибли еще 488 человек (днем ранее — 560, максимум — 613). Вылечились 20 277 пациентов.
Наибольшее количество заболевших в Москве — 6425 (6622 днем ранее), Санкт-Петербурге — 3768 (3776) и Подмосковье — 1444 (1393). Меньше всего новых случаев за сутки в Еврейской автономной области — 23 (24), на Чукотке — пять (девять) и в Ненецком автономном округе — четыре (восемь).
Накануне зарегистрировали 28 137 случаев. Таким образом, в России с начала весны коронавирусом заразились 2 653 928 человек, из них более 46,9 тысячи погибли, свыше двух миллионов вылечились. Темп прироста удерживается на отметке 1,1 процента.
Среди действующих в стране ограничений — режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов).
На время новогодних праздников Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок за границу, максимально ограничить контакты, не посещать корпоративы и массовые мероприятия даже на открытом воздухе, соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, не ходить в гости слишком часто, а также носить защитную маску везде, где есть риск заразиться.
Согласно статистике ВОЗ, число инфицированных во всем мире с начала пандемии приближается к отметке 70 миллионов, более полутора миллионов человек умерли.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подверженными COVID-19 оказались Соединенные Штаты (там выявили более 16 миллионов заболевших), Индия (9,86 миллиона) и Бразилия (6,88 миллиона). Россия остается на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.