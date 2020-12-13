https://ria.ru/20201213/koronavirus-1588977995.html

В России выявили 28 080 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 28 080 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки число случаев COVID-19 в России выросло на 28 080, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T11:02

2020-12-13T11:02

2020-12-13T13:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587474062_111:0:3072:1665_1920x0_80_0_0_258852333c118b80e8e94e68bdfe9184.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. За сутки число случаев COVID-19 в России выросло на 28 080, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Примерно каждый пятый заразившийся (19,6 процента) не ощущает симптомов.От осложнений коронавируса погибли еще 488 человек (днем ранее — 560, максимум — 613). Вылечились 20 277 пациентов.Наибольшее количество заболевших в Москве — 6425 (6622 днем ранее), Санкт-Петербурге — 3768 (3776) и Подмосковье — 1444 (1393). Меньше всего новых случаев за сутки в Еврейской автономной области — 23 (24), на Чукотке — пять (девять) и в Ненецком автономном округе — четыре (восемь).Накануне зарегистрировали 28 137 случаев. Таким образом, в России с начала весны коронавирусом заразились 2 653 928 человек, из них более 46,9 тысячи погибли, свыше двух миллионов вылечились. Темп прироста удерживается на отметке 1,1 процента.Среди действующих в стране ограничений — режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов).На время новогодних праздников Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок за границу, максимально ограничить контакты, не посещать корпоративы и массовые мероприятия даже на открытом воздухе, соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, не ходить в гости слишком часто, а также носить защитную маску везде, где есть риск заразиться.Согласно статистике ВОЗ, число инфицированных во всем мире с начала пандемии приближается к отметке 70 миллионов, более полутора миллионов человек умерли.По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подверженными COVID-19 оказались Соединенные Штаты (там выявили более 16 миллионов заболевших), Индия (9,86 миллиона) и Бразилия (6,88 миллиона). Россия остается на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201213/koronavirus-1588966180.html

https://ria.ru/20201213/vaktsina-1588965582.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия