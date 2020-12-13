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Названа лучшая диета для защиты от COVID-19
Названа лучшая диета для защиты от COVID-19
Ученые пришли к выводу, что кетогенная диета снижает риски заболеть COVID-19, а в случае инфицирования может защитить от его тяжелой формы, сообщает Times of... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T09:57
2020-12-13T12:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ученые пришли к выводу, что кетогенная диета снижает риски заболеть COVID-19, а в случае инфицирования может защитить от его тяжелой формы, сообщает Times of India.Специалисты отмечают, что малое содержание углеводов в рационе снижает процент жира и "плохого" холестерина в организме, а также стабилизирует уровень сахара в крови. Проведенные эксперименты показали, что подобная диета повышает уровень кетоновых тел в плазме, контролирующих в организме окислительный стресс и оказывающих противовоспалительное действие.Ученые также отметили, что кетогенная диета способствует распространению клеток, несущих рецептор Т-лимфоцитов и обладающих иммуномодулирующей и противовоспалительной активностью."Такой режим питания может улучшить функционирование адаптивных иммунных клеток и снизить риск, связанный с COVID-19", — говорится в исследовании.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество

Названа лучшая диета для защиты от COVID-19

09:57 13.12.2020 (обновлено: 12:46 13.12.2020)
 
© Fotolia / ElenathewiseСтоловые приборы
Столовые приборы - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© Fotolia / Elenathewise
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ученые пришли к выводу, что кетогенная диета снижает риски заболеть COVID-19, а в случае инфицирования может защитить от его тяжелой формы, сообщает Times of India.
Специалисты отмечают, что малое содержание углеводов в рационе снижает процент жира и "плохого" холестерина в организме, а также стабилизирует уровень сахара в крови. Проведенные эксперименты показали, что подобная диета повышает уровень кетоновых тел в плазме, контролирующих в организме окислительный стресс и оказывающих противовоспалительное действие.
Ученые также отметили, что кетогенная диета способствует распространению клеток, несущих рецептор Т-лимфоцитов и обладающих иммуномодулирующей и противовоспалительной активностью.
"Такой режим питания может улучшить функционирование адаптивных иммунных клеток и снизить риск, связанный с COVID-19", — говорится в исследовании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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