https://ria.ru/20201213/koronavirus-1588973530.html

Названа лучшая диета для защиты от COVID-19

Названа лучшая диета для защиты от COVID-19

Ученые пришли к выводу, что кетогенная диета снижает риски заболеть COVID-19, а в случае инфицирования может защитить от его тяжелой формы, сообщает Times of... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T09:57

2020-12-13T09:57

2020-12-13T12:46

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ученые пришли к выводу, что кетогенная диета снижает риски заболеть COVID-19, а в случае инфицирования может защитить от его тяжелой формы, сообщает Times of India.Специалисты отмечают, что малое содержание углеводов в рационе снижает процент жира и "плохого" холестерина в организме, а также стабилизирует уровень сахара в крови. Проведенные эксперименты показали, что подобная диета повышает уровень кетоновых тел в плазме, контролирующих в организме окислительный стресс и оказывающих противовоспалительное действие.Ученые также отметили, что кетогенная диета способствует распространению клеток, несущих рецептор Т-лимфоцитов и обладающих иммуномодулирующей и противовоспалительной активностью."Такой режим питания может улучшить функционирование адаптивных иммунных клеток и снизить риск, связанный с COVID-19", — говорится в исследовании.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество