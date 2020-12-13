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В Москве еще 4841 пациент вылечился от COVID-19
В Москве еще 4841 пациент вылечился от COVID-19
Еще 4841 пациент выздоровел после коронавируса в Москве, всего московские врачи вылечили от COVID-19 почти 530 тысяч человек, сообщили в оперативном штабе по... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T09:04
2020-12-13T09:04
2020-12-13T09:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 13 дек- РИА Новости. Еще 4841 пациент выздоровел после коронавируса в Москве, всего московские врачи вылечили от COVID-19 почти 530 тысяч человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровел еще 4841 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 529 620", - сообщили в штабе.Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество