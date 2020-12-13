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https://ria.ru/20201213/koronavirus-1588965934.html
СМИ: худрука театра Моссовета Марчелли госпитализировали с COVID-19
СМИ: худрука театра Моссовета Марчелли госпитализировали с COVID-19
Художественного руководителя театра имени Моссовета, режиссера Евгения Марчелли госпитализировали в одну из московских клиник с COVID-19 и пневмонией. Об этом... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T05:50
2020-12-13T05:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
евгений марчелли
театр имени моссовета
общество
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Художественного руководителя театра имени Моссовета, режиссера Евгения Марчелли госпитализировали в одну из московских клиник с COVID-19 и пневмонией. Об этом сообщает РЕН ТВ.По данным телеканала, Марчелли несколько раз сдавал тест на коронавирус, последний оказался положительным. Медики приняли решение доставить режиссера в больницу в связи с ухудшением его состояния и началом развития дыхательной недостаточности.Отмечается, что на данный момент информация о состоянии Марчелли отсутствует.Евгений Марчелли — советский и российский режиссер театра, кино и телевидения, худрук Театра имени Моссовета с 8 сентября 2020 года. Марчелли имеет почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, евгений марчелли, театр имени моссовета, общество

СМИ: худрука театра Моссовета Марчелли госпитализировали с COVID-19

05:50 13.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРежиссер Евгений Марчелли
Режиссер Евгений Марчелли - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Художественного руководителя театра имени Моссовета, режиссера Евгения Марчелли госпитализировали в одну из московских клиник с COVID-19 и пневмонией. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, Марчелли несколько раз сдавал тест на коронавирус, последний оказался положительным. Медики приняли решение доставить режиссера в больницу в связи с ухудшением его состояния и началом развития дыхательной недостаточности.
Отмечается, что на данный момент информация о состоянии Марчелли отсутствует.
Евгений Марчелли — советский и российский режиссер театра, кино и телевидения, худрук Театра имени Моссовета с 8 сентября 2020 года. Марчелли имеет почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЕвгений МарчеллиТеатр имени МоссоветаОбщество
 
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