https://ria.ru/20201213/koronavirus-1588965934.html
СМИ: худрука театра Моссовета Марчелли госпитализировали с COVID-19
СМИ: худрука театра Моссовета Марчелли госпитализировали с COVID-19
Художественного руководителя театра имени Моссовета, режиссера Евгения Марчелли госпитализировали в одну из московских клиник с COVID-19 и пневмонией. Об этом... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T05:50
2020-12-13T05:50
2020-12-13T05:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
евгений марчелли
театр имени моссовета
общество
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Художественного руководителя театра имени Моссовета, режиссера Евгения Марчелли госпитализировали в одну из московских клиник с COVID-19 и пневмонией. Об этом сообщает РЕН ТВ.По данным телеканала, Марчелли несколько раз сдавал тест на коронавирус, последний оказался положительным. Медики приняли решение доставить режиссера в больницу в связи с ухудшением его состояния и началом развития дыхательной недостаточности.Отмечается, что на данный момент информация о состоянии Марчелли отсутствует.Евгений Марчелли — советский и российский режиссер театра, кино и телевидения, худрук Театра имени Моссовета с 8 сентября 2020 года. Марчелли имеет почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587980157.html
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коронавирус covid-19, россия, евгений марчелли, театр имени моссовета, общество