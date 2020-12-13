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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201213/koronavirus-1588964742.html
Женщина, потерявшая дочь из-за COVID-19, выступила с предостережением
Женщина, потерявшая дочь из-за COVID-19, выступила с предостережением
Жительница Великобритании Марион Мак, чья дочь умерла от COVID-19 в возрасте 29 лет, выступила с обращением, призвав соблюдать меры предосторожности от... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T03:49
2020-12-13T07:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Жительница Великобритании Марион Мак, чья дочь умерла от COVID-19 в возрасте 29 лет, выступила с обращением, призвав соблюдать меры предосторожности от коронавируса во время рождественских праздников. Об этом сообщает издание ChronicleLive.Женщина призвала людей проявлять осторожность, чтобы предотвратить распространение смертоносной инфекции. "Если мы сможем продержаться еще немного, пока люди не будут вакцинированы, смертей будет не так много. Этот вирус по-прежнему является убийцей", - заявила она.При этом Мак выразила сожаление в связи с тем, что некоторые не воспринимают угрозу всерьез."Люди должны понять, что дело не только в них самих, но и в других. Некоторые люди просто эгоистичны, но некоторые просто не понимают", - добавила женщина.Дочь Мак работала медсестрой в больнице Ньюкасла, она умерла еще в апреле во время первой волны коронавируса. Девушка, у которой наблюдались симптомы инфекции, была на самоизоляции дома. В день смерти она вызвала скорую, однако скончалась до приезда медиков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Женщина, потерявшая дочь из-за COVID-19, выступила с предостережением

03:49 13.12.2020 (обновлено: 07:53 13.12.2020)
 
© Fotolia / xyПустая больничная койка
Пустая больничная койка - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© Fotolia / xy
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Жительница Великобритании Марион Мак, чья дочь умерла от COVID-19 в возрасте 29 лет, выступила с обращением, призвав соблюдать меры предосторожности от коронавируса во время рождественских праздников. Об этом сообщает издание ChronicleLive.
Женщина призвала людей проявлять осторожность, чтобы предотвратить распространение смертоносной инфекции.
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"Если мы сможем продержаться еще немного, пока люди не будут вакцинированы, смертей будет не так много. Этот вирус по-прежнему является убийцей", - заявила она.
При этом Мак выразила сожаление в связи с тем, что некоторые не воспринимают угрозу всерьез.
"Люди должны понять, что дело не только в них самих, но и в других. Некоторые люди просто эгоистичны, но некоторые просто не понимают", - добавила женщина.
Дочь Мак работала медсестрой в больнице Ньюкасла, она умерла еще в апреле во время первой волны коронавируса. Девушка, у которой наблюдались симптомы инфекции, была на самоизоляции дома. В день смерти она вызвала скорую, однако скончалась до приезда медиков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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