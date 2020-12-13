https://ria.ru/20201213/koronavirus-1588961898.html

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 16 миллионов

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 16 миллионов

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 16 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T00:54

2020-12-13T00:54

2020-12-13T00:54

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 16 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 16 014 839.По информации университета, число жертв COVID-19 в США составляет 296 977. Выздоровели за все время более 6,1 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире