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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201213/koronavirus-1588961898.html
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 16 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 16 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 16 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T00:54
2020-12-13T00:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 16 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 16 014 839.По информации университета, число жертв COVID-19 в США составляет 296 977. Выздоровели за все время более 6,1 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, сша, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 16 миллионов

00:54 13.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 16 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 16 014 839.
По информации университета, число жертв COVID-19 в США составляет 296 977. Выздоровели за все время более 6,1 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
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