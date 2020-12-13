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Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 16 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 16 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 16 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T00:54
2020-12-13T00:54
2020-12-13T00:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 16 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 16 014 839.По информации университета, число жертв COVID-19 в США составляет 296 977. Выздоровели за все время более 6,1 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, сша, в мире