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В Новосибирске подросток впал в кому после конфликта с продавцом магазина
В Новосибирске подросток впал в кому после конфликта с продавцом магазина
В Новосибирске Следственный комитет организовал проверку после конфликта в одном их местных магазинов, в результате которого подросток получил тяжелую травму... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T17:40
2020-12-13T18:41
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 13 дек — РИА Новости. В Новосибирске Следственный комитет организовал проверку после конфликта в одном их местных магазинов, в результате которого подросток получил тяжелую травму головы, сообщает следственное управление СК по региону.Днем в субботу двое несовершеннолетних катались на сноубордах возле магазина "Краски" по улице Каменской. В это время оттуда вышел продавец и стал прогонять подростков, одного из них он схватил за одежду и якобы столкнул с лестницы."В результате падения ребенок получил травму и кровоизлияние в мозг, потерял сознание и впал в кому. В тяжелом состоянии он сейчас находится в реанимации", — отметили в СК.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия

В Новосибирске подросток впал в кому после конфликта с продавцом магазина

17:40 13.12.2020 (обновлено: 18:41 13.12.2020)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© Фото : СК РФ
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НОВОСИБИРСК, 13 дек — РИА Новости. В Новосибирске Следственный комитет организовал проверку после конфликта в одном их местных магазинов, в результате которого подросток получил тяжелую травму головы, сообщает следственное управление СК по региону.
Днем в субботу двое несовершеннолетних катались на сноубордах возле магазина "Краски" по улице Каменской. В это время оттуда вышел продавец и стал прогонять подростков, одного из них он схватил за одежду и якобы столкнул с лестницы.
"В результате падения ребенок получил травму и кровоизлияние в мозг, потерял сознание и впал в кому. В тяжелом состоянии он сейчас находится в реанимации", — отметили в СК.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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Следственный комитет России (СК РФ)НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
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