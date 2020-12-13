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В Новосибирске подросток впал в кому после конфликта с продавцом магазина
В Новосибирске подросток впал в кому после конфликта с продавцом магазина
В Новосибирске Следственный комитет организовал проверку после конфликта в одном их местных магазинов, в результате которого подросток получил тяжелую травму... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T17:40
2020-12-13T17:40
2020-12-13T18:41
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 13 дек — РИА Новости. В Новосибирске Следственный комитет организовал проверку после конфликта в одном их местных магазинов, в результате которого подросток получил тяжелую травму головы, сообщает следственное управление СК по региону.Днем в субботу двое несовершеннолетних катались на сноубордах возле магазина "Краски" по улице Каменской. В это время оттуда вышел продавец и стал прогонять подростков, одного из них он схватил за одежду и якобы столкнул с лестницы."В результате падения ребенок получил травму и кровоизлияние в мозг, потерял сознание и впал в кому. В тяжелом состоянии он сейчас находится в реанимации", — отметили в СК.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20201208/izbienie-1588136535.html
новосибирск
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия