https://ria.ru/20201213/koma-1589016134.html

В Новосибирске подросток впал в кому после конфликта с продавцом магазина

В Новосибирске подросток впал в кому после конфликта с продавцом магазина

В Новосибирске Следственный комитет организовал проверку после конфликта в одном их местных магазинов, в результате которого подросток получил тяжелую травму... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T17:40

2020-12-13T17:40

2020-12-13T18:41

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 13 дек — РИА Новости. В Новосибирске Следственный комитет организовал проверку после конфликта в одном их местных магазинов, в результате которого подросток получил тяжелую травму головы, сообщает следственное управление СК по региону.Днем в субботу двое несовершеннолетних катались на сноубордах возле магазина "Краски" по улице Каменской. В это время оттуда вышел продавец и стал прогонять подростков, одного из них он схватил за одежду и якобы столкнул с лестницы."В результате падения ребенок получил травму и кровоизлияние в мозг, потерял сознание и впал в кому. В тяжелом состоянии он сейчас находится в реанимации", — отметили в СК.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20201208/izbienie-1588136535.html

новосибирск

новосибирская область

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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия