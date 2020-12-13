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Экономист заявил о желании Киева "удушить" украинцев
Экономист заявил о желании Киева "удушить" украинцев
Украинские власти решили "удушить" народ новым локдауном и резким повышением цен на услуги ЖКХ. Об этом пишет "Главред". РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T20:03
2020-12-13T22:58
даниил гетманцев
жкх
киев
украина
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На Украине заявили о желании властей «удушить» народ
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украинские власти решили "удушить" народ новым локдауном и резким повышением цен на услуги ЖКХ. Об этом пишет "Главред".По мнению автора статьи, директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова, политика местных властей приведет к коллапсу платежеспособности бизнеса и граждан страны.Локдаун, который планируют ввести на Украине с 8 по 24 января 2021 года, добьет сферу услуг и торговлю, уверен эксперт. Люди, оставшиеся без работы и зарплат, не смогут оплачивать повышенные тарифы ЖКХ."Тернопольгаз" повысит цену на газ с 1,03 до 2,34 гривны (примерно до шести рублей. — Прим. ред.) за кубометр, "Киевоблгаз" повысит свои тарифы с 0,81 до 1,55 гривны (до четырех рублей), а "Полтавагаз" — с 1,09 до 2,07 гривны (до 5,4 рубля), что приведет к удвоению сумм в платежках у населения, говорится в статье.Кроме того, депутат от партии Зеленского "Слуга народа" Даниил Гетманцев призвал повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, поскольку, по данным Министерства энергетики Украины, нынешние цены на электричество для населения не позволяют покрыть расходы даже на доставку электроэнергии до конечных потребителей.По мнению Гончарова, украинцев в этих условиях ждет коллапс и срезание по максимуму социальных обязательств государства.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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даниил гетманцев, жкх, киев, украина

Экономист заявил о желании Киева "удушить" украинцев

20:03 13.12.2020 (обновлено: 22:58 13.12.2020)
 
© AP Photo / Sergei ChuzavkovПрохожие на площади Независимости в Киеве, Украина
Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украинские власти решили "удушить" народ новым локдауном и резким повышением цен на услуги ЖКХ. Об этом пишет "Главред".
По мнению автора статьи, директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова, политика местных властей приведет к коллапсу платежеспособности бизнеса и граждан страны.
Локдаун, который планируют ввести на Украине с 8 по 24 января 2021 года, добьет сферу услуг и торговлю, уверен эксперт. Люди, оставшиеся без работы и зарплат, не смогут оплачивать повышенные тарифы ЖКХ.
"Облгазы пересчитали размер абонентской платы на голубое топливо, в результате суммы в наших платежках увеличатся в разы", — пишет автор.
"Тернопольгаз" повысит цену на газ с 1,03 до 2,34 гривны (примерно до шести рублей. — Прим. ред.) за кубометр, "Киевоблгаз" повысит свои тарифы с 0,81 до 1,55 гривны (до четырех рублей), а "Полтавагаз" — с 1,09 до 2,07 гривны (до 5,4 рубля), что приведет к удвоению сумм в платежках у населения, говорится в статье.
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Кроме того, депутат от партии Зеленского "Слуга народа" Даниил Гетманцев призвал повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, поскольку, по данным Министерства энергетики Украины, нынешние цены на электричество для населения не позволяют покрыть расходы даже на доставку электроэнергии до конечных потребителей.
По мнению Гончарова, украинцев в этих условиях ждет коллапс и срезание по максимуму социальных обязательств государства.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
 
Даниил ГетманцевЖКХКиевУкраина
 
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