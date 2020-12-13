https://ria.ru/20201213/kino-1588966697.html

Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года

Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года

Картина "Ещё по одной" датского режиссера Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном в главной роли получила главную премию Европейской киноакадемии как "лучший... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T06:56

2020-12-13T06:56

2020-12-13T06:57

культура

мадс миккельсен

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Картина "Ещё по одной" датского режиссера Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном в главной роли получила главную премию Европейской киноакадемии как "лучший фильм" года, сообщается на сайте академии.Премия Европейской киноакадемии существует с 1988 года, согласно замыслу создателей, она противопоставлена американскому "Оскару". Победителю вручается бронзовая статуэтка "Феликс".Фильм "Ещё по одной" принес также премию "лучший актер" Миккельсену и "лучший режиссер" Винтербергу. Премию за лучший сценарий Винтерберг разделил со со-автором картины Тобиасом Линдхольмом. В номинации "лучшая актриса" награды удостоилась Паула Бер за роль в фильме "Ундина", лучшим документальным фильмом признали румынский "Коллектив" (Colectiv)."Ваши слова и ваша награда чтят её память", - сказал Винтерберг.Дочь Винтерберга погибла в аварии в возрасте 19 лет. "Ещё по одной" должен был стать её актерским дебютом, фильм снимался в её школе с участием её друзей.Трагикомедия "Ещё по одной" рассказывает историю четырех учителей, решивших проверить теорию о том, что человеку от рождения не хватает алкоголя в крови. "Воодушевленные этой теорией, Мартин и трое его друзей, все уставшие школьные учителя, приступают к эксперименту, чтобы поддерживать постоянный уровень опьянения в течение рабочего дня. Если Черчилль выиграл Вторую мировую войну в тяжелом состоянии алкогольного опьянения, кто знает, что несколько капель могут сделать для них и их учеников? Первые результаты положительные, и небольшой проект учителей превращается в настоящее академическое исследование... в то время как некоторые участники видят дальнейшее улучшение, другие - слетают с катушек", - говорится в описании фильма на сайте киноакадемии.

https://ria.ru/20201212/filmy-1588877987.html

https://ria.ru/20201210/odnoklassniki-1588592017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мадс миккельсен , евросоюз, в мире