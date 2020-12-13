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https://ria.ru/20201213/kino-1588966697.html
Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года
Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года
Картина "Ещё по одной" датского режиссера Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном в главной роли получила главную премию Европейской киноакадемии как "лучший... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T06:56
2020-12-13T06:57
культура
мадс миккельсен
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Картина "Ещё по одной" датского режиссера Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном в главной роли получила главную премию Европейской киноакадемии как "лучший фильм" года, сообщается на сайте академии.Премия Европейской киноакадемии существует с 1988 года, согласно замыслу создателей, она противопоставлена американскому "Оскару". Победителю вручается бронзовая статуэтка "Феликс".Фильм "Ещё по одной" принес также премию "лучший актер" Миккельсену и "лучший режиссер" Винтербергу. Премию за лучший сценарий Винтерберг разделил со со-автором картины Тобиасом Линдхольмом. В номинации "лучшая актриса" награды удостоилась Паула Бер за роль в фильме "Ундина", лучшим документальным фильмом признали румынский "Коллектив" (Colectiv)."Ваши слова и ваша награда чтят её память", - сказал Винтерберг.Дочь Винтерберга погибла в аварии в возрасте 19 лет. "Ещё по одной" должен был стать её актерским дебютом, фильм снимался в её школе с участием её друзей.Трагикомедия "Ещё по одной" рассказывает историю четырех учителей, решивших проверить теорию о том, что человеку от рождения не хватает алкоголя в крови. "Воодушевленные этой теорией, Мартин и трое его друзей, все уставшие школьные учителя, приступают к эксперименту, чтобы поддерживать постоянный уровень опьянения в течение рабочего дня. Если Черчилль выиграл Вторую мировую войну в тяжелом состоянии алкогольного опьянения, кто знает, что несколько капель могут сделать для них и их учеников? Первые результаты положительные, и небольшой проект учителей превращается в настоящее академическое исследование... в то время как некоторые участники видят дальнейшее улучшение, другие - слетают с катушек", - говорится в описании фильма на сайте киноакадемии.
https://ria.ru/20201212/filmy-1588877987.html
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мадс миккельсен , евросоюз, в мире

Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года

06:56 13.12.2020 (обновлено: 06:57 13.12.2020)
 
© Capella FilmКадр из фильма "Ещё по одной"
Кадр из фильма Ещё по одной - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© Capella Film
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Картина "Ещё по одной" датского режиссера Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном в главной роли получила главную премию Европейской киноакадемии как "лучший фильм" года, сообщается на сайте академии.
Премия Европейской киноакадемии существует с 1988 года, согласно замыслу создателей, она противопоставлена американскому "Оскару". Победителю вручается бронзовая статуэтка "Феликс".
Фильм "Ещё по одной" принес также премию "лучший актер" Миккельсену и "лучший режиссер" Винтербергу. Премию за лучший сценарий Винтерберг разделил со со-автором картины Тобиасом Линдхольмом. В номинации "лучшая актриса" награды удостоилась Паула Бер за роль в фильме "Ундина", лучшим документальным фильмом признали румынский "Коллектив" (Colectiv).
"Я хочу сказать, что Европейская киноакадемия - нечто особенное. Ни один из моих фильмов не был бы создан без систем поддержки моей страны и Европейской киноакадемии в целом. Мой первый фильм был о насилии над детьми, второй - о том же, а теперь мы сделали фильм о четырех гетеросексуальных белых мужчинах, учащих ребят выпивать. Что не было бы возможным за пределами этого континента", - заявил Винтерберг после победы.
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"Есть лишь одна причина, почему этот фильм был создан и доведен до конца - один блестящий лучик, которого с нами больше нет. Но её свет - в каждом кадре этого фильма. Я и Томас посвящаем эту награду Иде Винтерберг", - заявил Миккельсен.
"Ваши слова и ваша награда чтят её память", - сказал Винтерберг.
Дочь Винтерберга погибла в аварии в возрасте 19 лет. "Ещё по одной" должен был стать её актерским дебютом, фильм снимался в её школе с участием её друзей.
Трагикомедия "Ещё по одной" рассказывает историю четырех учителей, решивших проверить теорию о том, что человеку от рождения не хватает алкоголя в крови. "Воодушевленные этой теорией, Мартин и трое его друзей, все уставшие школьные учителя, приступают к эксперименту, чтобы поддерживать постоянный уровень опьянения в течение рабочего дня. Если Черчилль выиграл Вторую мировую войну в тяжелом состоянии алкогольного опьянения, кто знает, что несколько капель могут сделать для них и их учеников? Первые результаты положительные, и небольшой проект учителей превращается в настоящее академическое исследование... в то время как некоторые участники видят дальнейшее улучшение, другие - слетают с катушек", - говорится в описании фильма на сайте киноакадемии.
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