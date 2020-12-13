https://ria.ru/20201213/khoroshevtsev-1589017073.html

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Хорошевцева

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Хорошевцева

Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной народного... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T17:50

2020-12-13T17:50

2020-12-13T17:50

евгений хорошевцев

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Евгения Хорошевцева, отметив, что без его неповторимой интонации невозможно представить Парад Победы в Москве.Российский актер, диктор, "голос Кремля" Евгений Хорошевцев скончался в воскресенье на 77-м году жизни."Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Евгения Александровича Хорошевцева, замечательного диктора, телеведущего, педагога. Ученик знаменитого Юрия Левитана, Евгений Александрович продолжил традиции отечественной школы дикторского искусства, в совершенстве овладел секретами профессии. Без его неповторимой интонации невозможно представить Парад Победы на Красной площади и другие знаковые события, проходившие в Московском Кремле и на главной площади России", - говорится в телеграмме Медведева.Он отметил, что Хорошевцев придавал особое звучание торжественным мероприятиям с участием главы государства и стал одним из символов эпохи.Медведев подчеркнул, что Хорошевцев также проявил себя как талантливый наставник, который умел разглядеть способности молодых специалистов и многое делал для их творческого развития. Для коллег же, по словам Медведева, он служил образцом высочайшего профессионализма и преданности своему делу."С теплотой вспоминаю нашу совместную работу с Евгением Александровичем, его интеллигентность, доброжелательность и обаяние. Память о Евгении Александровиче Хорошевцеве навсегда останется в сердцах всех, кто знал его и любил", - заключил он.

https://ria.ru/20201213/khoroshevtsev-1589008009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений хорошевцев, дмитрий медведев, общество