https://ria.ru/20201213/khoroshevtsev-1589011309.html
В ГИТИСе рассказали о Евгении Хорошевцеве
В ГИТИСе рассказали о Евгении Хорошевцеве
Народный артист РФ Евгений Хорошевцев был представителем классической школы театрального искусства, что позволяло ему быть успешным на протяжении многих лет,... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T16:49
2020-12-13T16:49
2020-12-13T19:24
культура
евгений хорошевцев
гитис
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Народный артист РФ Евгений Хорошевцев был представителем классической школы театрального искусства, что позволяло ему быть успешным на протяжении многих лет, заявили в ГИТИС, выпускником которого был диктор.Российский актер, диктор, "голос Кремля" Евгений Хорошевцев скончался в воскресенье на 77-м году жизни.Собеседник агентства добавил, что голос - это техника, которой учат в театральных институтах, и Хорошевцев блестяще ее использовал.
https://ria.ru/20201213/khoroshevtsev-1588998264.html
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евгений хорошевцев, гитис, общество