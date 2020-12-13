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https://ria.ru/20201213/khoroshevtsev-1589011309.html
В ГИТИСе рассказали о Евгении Хорошевцеве
В ГИТИСе рассказали о Евгении Хорошевцеве
Народный артист РФ Евгений Хорошевцев был представителем классической школы театрального искусства, что позволяло ему быть успешным на протяжении многих лет,... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T16:49
2020-12-13T19:24
культура
евгений хорошевцев
гитис
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Народный артист РФ Евгений Хорошевцев был представителем классической школы театрального искусства, что позволяло ему быть успешным на протяжении многих лет, заявили в ГИТИС, выпускником которого был диктор.Российский актер, диктор, "голос Кремля" Евгений Хорошевцев скончался в воскресенье на 77-м году жизни.Собеседник агентства добавил, что голос - это техника, которой учат в театральных институтах, и Хорошевцев блестяще ее использовал.
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евгений хорошевцев, гитис, общество

В ГИТИСе рассказали о Евгении Хорошевцеве

16:49 13.12.2020 (обновлено: 19:24 13.12.2020)
 
CC BY-SA 3.0 / Alexander Nikiforov / Евгений Хорошевцев
Евгений Хорошевцев - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
CC BY-SA 3.0 / Alexander Nikiforov /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Народный артист РФ Евгений Хорошевцев был представителем классической школы театрального искусства, что позволяло ему быть успешным на протяжении многих лет, заявили в ГИТИС, выпускником которого был диктор.
Российский актер, диктор, "голос Кремля" Евгений Хорошевцев скончался в воскресенье на 77-м году жизни.
"Евгений Хорошевцев был представителем классической школы. Есть вещи, которым невозможно просто так научиться, талант ничего не гарантирует. Для того, чтобы стать профессионалом и оставаться успешным на протяжении многих лет, как это было у Хорошевцева, нужна школа. И он сам говорил об этом в одном из своих интервью", - сказал РИА Новости представитель ГИТИС.
Собеседник агентства добавил, что голос - это техника, которой учат в театральных институтах, и Хорошевцев блестяще ее использовал.
Кремлевский диктор Евгений Хорошевцев - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
Вчера, 15:03Культура
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