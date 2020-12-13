https://ria.ru/20201213/khoroshevtsev-1589011309.html

В ГИТИСе рассказали о Евгении Хорошевцеве

В ГИТИСе рассказали о Евгении Хорошевцеве

Народный артист РФ Евгений Хорошевцев был представителем классической школы театрального искусства, что позволяло ему быть успешным на протяжении многих лет,... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T16:49

2020-12-13T16:49

2020-12-13T19:24

культура

евгений хорошевцев

гитис

общество

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Народный артист РФ Евгений Хорошевцев был представителем классической школы театрального искусства, что позволяло ему быть успешным на протяжении многих лет, заявили в ГИТИС, выпускником которого был диктор.Российский актер, диктор, "голос Кремля" Евгений Хорошевцев скончался в воскресенье на 77-м году жизни.Собеседник агентства добавил, что голос - это техника, которой учат в театральных институтах, и Хорошевцев блестяще ее использовал.

https://ria.ru/20201213/khoroshevtsev-1588998264.html

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евгений хорошевцев, гитис, общество