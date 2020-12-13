https://ria.ru/20201213/khoroshevtsev-1589008009.html
Шатилова рассказала о болезни "голоса Кремля" Евгения Хорошевцева
Шатилова рассказала о болезни "голоса Кремля" Евгения Хорошевцева
Диктор Анна Шатилова прокомментировала смерть своего коллеги Евгения Хорошевцева, которого называли "голосом Кремля". РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T16:10
2020-12-13T16:10
2020-12-13T16:23
культура
евгений хорошевцев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Диктор Анна Шатилова прокомментировала смерть своего коллеги Евгения Хорошевцева, которого называли "голосом Кремля".По словам Шатиловой, два года назад Хорошевцев перенес операцию на позвоночнике, после чего у него начала развиваться болезнь Паркинсона.Шатилова отметила, что в последнее время Хорошевцев уже не мог самостоятельно держать листы с текстом и прибегал к помощи редакторов.Евгений Хорошевцев скончался в воскресенье 13 декабря. Диктор ежегодно комментировал парад на Красной площади и озвучивал все торжественные мероприятия с участием главы государства.
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евгений хорошевцев
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Диктор Анна Шатилова прокомментировала смерть своего коллеги Евгения Хорошевцева
, которого называли "голосом Кремля".
По словам Шатиловой, два года назад Хорошевцев перенес операцию на позвоночнике, после чего у него начала развиваться болезнь Паркинсона.
"Я думаю, что это результат той операции", - сказала она в комментарии РЕН ТВ
.
Шатилова отметила, что в последнее время Хорошевцев уже не мог самостоятельно держать листы с текстом и прибегал к помощи редакторов.
Евгений Хорошевцев скончался в воскресенье 13 декабря. Диктор ежегодно комментировал парад на Красной площади и озвучивал все торжественные мероприятия с участием главы государства.