https://ria.ru/20201213/khoroshevtsev-1589007269.html
Шатилова рассказала о совместной работе с Хорошевцевым
Шатилова рассказала о совместной работе с Хорошевцевым
Евгений Хорошевцев очень хорошо чувствовал бой Кремлёвских часов, объявлять самые важные события поручались именно ему, хотя в жизни он был хулиганистым,... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T16:17
2020-12-13T16:17
2020-12-13T16:19
евгений хорошевцев
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Евгений Хорошевцев очень хорошо чувствовал бой Кремлёвских часов, объявлять самые важные события поручались именно ему, хотя в жизни он был хулиганистым, рассказала РИА Новости диктор советского телевидения Анна Шатилова.Российский актер, диктор, "голос Кремля" Евгений Хорошевцев скончался в воскресенье."Голос необыкновенный, самые важные события поручались ему объявлять. Владел прекрасно русским языком, у него были ученики. Он был голосом президента Владимира Владимировича Путина. Мы с ним много работали на Красной площади", - вспомнила Шатилова.Хорошевцев, по воспоминаниям коллеги, "очень хорошо чувствовал бой Кремлёвских часов", что было крайне важно, поскольку начинать речь следовало строго с их окончанием."Его голос до мурашек волновал, необыкновенно. Но вообще он в жизни был хулиганистым очень-очень... Он обладал необыкновенным, волнующим, торжественным голосом. Печально очень", - добавила Шатилова, выразив соболезнования семье и близким Хорошевцева.
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евгений хорошевцев, владимир путин, общество
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Евгений Хорошевцев очень хорошо чувствовал бой Кремлёвских часов, объявлять самые важные события поручались именно ему, хотя в жизни он был хулиганистым, рассказала РИА Новости диктор советского телевидения Анна Шатилова.
Российский актер, диктор, "голос Кремля" Евгений Хорошевцев скончался в воскресенье.
"Голос необыкновенный, самые важные события поручались ему объявлять. Владел прекрасно русским языком, у него были ученики. Он был голосом президента Владимира Владимировича Путина
. Мы с ним много работали на Красной площади", - вспомнила Шатилова.
Хорошевцев, по воспоминаниям коллеги, "очень хорошо чувствовал бой Кремлёвских часов", что было крайне важно, поскольку начинать речь следовало строго с их окончанием.
"Его голос до мурашек волновал, необыкновенно. Но вообще он в жизни был хулиганистым очень-очень... Он обладал необыкновенным, волнующим, торжественным голосом. Печально очень", - добавила Шатилова, выразив соболезнования семье и близким Хорошевцева
.