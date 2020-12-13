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Шатилова рассказала о совместной работе с Хорошевцевым
Шатилова рассказала о совместной работе с Хорошевцевым
Евгений Хорошевцев очень хорошо чувствовал бой Кремлёвских часов, объявлять самые важные события поручались именно ему, хотя в жизни он был хулиганистым,... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T16:17
2020-12-13T16:19
евгений хорошевцев
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Евгений Хорошевцев очень хорошо чувствовал бой Кремлёвских часов, объявлять самые важные события поручались именно ему, хотя в жизни он был хулиганистым, рассказала РИА Новости диктор советского телевидения Анна Шатилова.Российский актер, диктор, "голос Кремля" Евгений Хорошевцев скончался в воскресенье."Голос необыкновенный, самые важные события поручались ему объявлять. Владел прекрасно русским языком, у него были ученики. Он был голосом президента Владимира Владимировича Путина. Мы с ним много работали на Красной площади", - вспомнила Шатилова.Хорошевцев, по воспоминаниям коллеги, "очень хорошо чувствовал бой Кремлёвских часов", что было крайне важно, поскольку начинать речь следовало строго с их окончанием."Его голос до мурашек волновал, необыкновенно. Но вообще он в жизни был хулиганистым очень-очень... Он обладал необыкновенным, волнующим, торжественным голосом. Печально очень", - добавила Шатилова, выразив соболезнования семье и близким Хорошевцева.
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евгений хорошевцев, владимир путин, общество

Шатилова рассказала о совместной работе с Хорошевцевым

16:17 13.12.2020 (обновлено: 16:19 13.12.2020)
 
CC BY-SA 3.0 / Alexander Nikiforov / Евгений Хорошевцев
Евгений Хорошевцев - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
CC BY-SA 3.0 / Alexander Nikiforov /
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Евгений Хорошевцев очень хорошо чувствовал бой Кремлёвских часов, объявлять самые важные события поручались именно ему, хотя в жизни он был хулиганистым, рассказала РИА Новости диктор советского телевидения Анна Шатилова.
Российский актер, диктор, "голос Кремля" Евгений Хорошевцев скончался в воскресенье.
"Голос необыкновенный, самые важные события поручались ему объявлять. Владел прекрасно русским языком, у него были ученики. Он был голосом президента Владимира Владимировича Путина. Мы с ним много работали на Красной площади", - вспомнила Шатилова.
Хорошевцев, по воспоминаниям коллеги, "очень хорошо чувствовал бой Кремлёвских часов", что было крайне важно, поскольку начинать речь следовало строго с их окончанием.
"Его голос до мурашек волновал, необыкновенно. Но вообще он в жизни был хулиганистым очень-очень... Он обладал необыкновенным, волнующим, торжественным голосом. Печально очень", - добавила Шатилова, выразив соболезнования семье и близким Хорошевцева.
Кремлевский диктор Евгений Хорошевцев - РИА Новости, 1920, 04.09.2017
4 сентября 2017, 14:00
Диктор Евгений Хорошевцев: стыдно за оговорки, которые заметил Путин
 
Евгений ХорошевцевВладимир ПутинОбщество
 
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