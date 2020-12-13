https://ria.ru/20201213/khoroshevtsev-1589007269.html

Шатилова рассказала о совместной работе с Хорошевцевым

Шатилова рассказала о совместной работе с Хорошевцевым

Евгений Хорошевцев очень хорошо чувствовал бой Кремлёвских часов, объявлять самые важные события поручались именно ему, хотя в жизни он был хулиганистым,... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T16:17

2020-12-13T16:17

2020-12-13T16:19

евгений хорошевцев

владимир путин

общество

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Евгений Хорошевцев очень хорошо чувствовал бой Кремлёвских часов, объявлять самые важные события поручались именно ему, хотя в жизни он был хулиганистым, рассказала РИА Новости диктор советского телевидения Анна Шатилова.Российский актер, диктор, "голос Кремля" Евгений Хорошевцев скончался в воскресенье."Голос необыкновенный, самые важные события поручались ему объявлять. Владел прекрасно русским языком, у него были ученики. Он был голосом президента Владимира Владимировича Путина. Мы с ним много работали на Красной площади", - вспомнила Шатилова.Хорошевцев, по воспоминаниям коллеги, "очень хорошо чувствовал бой Кремлёвских часов", что было крайне важно, поскольку начинать речь следовало строго с их окончанием."Его голос до мурашек волновал, необыкновенно. Но вообще он в жизни был хулиганистым очень-очень... Он обладал необыкновенным, волнующим, торжественным голосом. Печально очень", - добавила Шатилова, выразив соболезнования семье и близким Хорошевцева.

https://ria.ru/20170904/1501696096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений хорошевцев, владимир путин, общество