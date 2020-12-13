https://ria.ru/20201213/khoroshevtsev-1589004134.html
Мосгордума поддержит установку памятной таблички Евгению Хорошевцеву
Мосгордума поддержит установку памятной таблички Евгению Хорошевцеву
Мосгордума готова поддержать установку памятной таблички Евгению Хорошевцеву, если поступит предложение, сообщил РИА Новости председатель комиссии МГД по... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T15:37
2020-12-13T15:37
2020-12-13T15:50
евгений герасимов
владимир путин
евгений хорошевцев
московская городская дума
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мосгордума готова поддержать установку памятной таблички Евгению Хорошевцеву, если поступит предложение, сообщил РИА Новости председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Российский актер, диктор, "голос Кремля" Евгений Хорошевцев скончался в воскресенье. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Хорошевцева."Евгений был потрясающим, талантливым человеком. Конечно, если будет обращение об установке памятной таблички, то мы поддержим его. Его голос в наше российское время очень узнаваем, он внес большой вклад в наше отечественное искусство", - заявил Герасимов.
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евгений герасимов, владимир путин, евгений хорошевцев, московская городская дума, общество