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https://ria.ru/20201213/khoroshevtsev-1588998264.html
Умер "голос Кремля" Евгений Хорошевцев
Умер "голос Кремля" Евгений Хорошевцев
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким российского актера и диктора Евгения Хорошевцева, скончавшегося в воскресенье, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T15:03
2020-12-13T19:25
культура
евгений хорошевцев
юрий левитан
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким российского актера и диктора Евгения Хорошевцева, скончавшегося в воскресенье, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Евгений Александрович был народным артистом России, "голосом Кремля", именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства", — сказал Песков, напомнив, что Хорошевцев был учеником знаменитого Юрия Левитана.Как рассказала РЕН ТВ диктор Анна Шатилова, два года назад Хорошевцев перенес операцию на позвоночнике, после этого у него стала развиваться болезнь Паркинсона. По ее словам, в последнее время коллега уже не мог сам держать листы с текстом и прибегал к помощи редакторов.Хорошевцев не так часто давал интервью, однако несколько лет назад сделал исключение и ответил на вопросы РИА Новости. Тогда он честно рассказал о своих ошибках на официальных мероприятиях: один раз вместо "орден Почета" произнес "орден "Знак Почета", за что получил замечание от президента.В 2008 году ошибся, объявляя тогдашнего президента России Дмитрия Медведева, приехавшего на форум."Тогда только ленивый ко мне не подошел и не сказал: "Только не ошибись, не скажи "Владимир Владимирович". И накрутили. Диктору нельзя под руку говорить. Он мне ничего не сказал, все посмеялись", — вспоминал Хорошевцев.Он также говорил, что нашел себе преемника: молодой человек обратился к президенту с просьбой провести военный парад, после чего Хорошевцев стал заниматься с ним.
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евгений хорошевцев, юрий левитан, дмитрий песков, владимир путин, общество

Умер "голос Кремля" Евгений Хорошевцев

15:03 13.12.2020 (обновлено: 19:25 13.12.2020)
 
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Спасская башня"Кремлевский диктор Евгений Хорошевцев
Кремлевский диктор Евгений Хорошевцев - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Спасская башня"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким российского актера и диктора Евгения Хорошевцева, скончавшегося в воскресенье, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Евгений Александрович был народным артистом России, "голосом Кремля", именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства", — сказал Песков, напомнив, что Хорошевцев был учеником знаменитого Юрия Левитана.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
4 сентября 2017, 14:00
Диктор Евгений Хорошевцев: стыдно за оговорки, которые заметил Путин
Как рассказала РЕН ТВ диктор Анна Шатилова, два года назад Хорошевцев перенес операцию на позвоночнике, после этого у него стала развиваться болезнь Паркинсона. По ее словам, в последнее время коллега уже не мог сам держать листы с текстом и прибегал к помощи редакторов.
Хорошевцев не так часто давал интервью, однако несколько лет назад сделал исключение и ответил на вопросы РИА Новости. Тогда он честно рассказал о своих ошибках на официальных мероприятиях: один раз вместо "орден Почета" произнес "орден "Знак Почета", за что получил замечание от президента.
В 2008 году ошибся, объявляя тогдашнего президента России Дмитрия Медведева, приехавшего на форум.
"Тогда только ленивый ко мне не подошел и не сказал: "Только не ошибись, не скажи "Владимир Владимирович". И накрутили. Диктору нельзя под руку говорить. Он мне ничего не сказал, все посмеялись", — вспоминал Хорошевцев.
Он также говорил, что нашел себе преемника: молодой человек обратился к президенту с просьбой провести военный парад, после чего Хорошевцев стал заниматься с ним.
Диктор радио Юрий Левитан - РИА Новости, 1920, 20.01.2016
20 января 2016, 12:23
Голос ПобедыС именем этого человека неразрывно связаны самые трагические и самые героические страницы истории страны. Об уникальной роли Левитана – в третьей части проекта Радио Sputnik, приуроченного к 75-летию со дня создания Советского информбюро.
 
КультураЕвгений ХорошевцевЮрий ЛевитанДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
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