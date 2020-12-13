Умер "голос Кремля" Евгений Хорошевцев
15:03 13.12.2020 (обновлено: 19:25 13.12.2020)
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Спасская башня"Кремлевский диктор Евгений Хорошевцев
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Спасская башня"
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким российского актера и диктора Евгения Хорошевцева, скончавшегося в воскресенье, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Евгений Александрович был народным артистом России, "голосом Кремля", именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства", — сказал Песков, напомнив, что Хорошевцев был учеником знаменитого Юрия Левитана.
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Как рассказала РЕН ТВ диктор Анна Шатилова, два года назад Хорошевцев перенес операцию на позвоночнике, после этого у него стала развиваться болезнь Паркинсона. По ее словам, в последнее время коллега уже не мог сам держать листы с текстом и прибегал к помощи редакторов.
Хорошевцев не так часто давал интервью, однако несколько лет назад сделал исключение и ответил на вопросы РИА Новости. Тогда он честно рассказал о своих ошибках на официальных мероприятиях: один раз вместо "орден Почета" произнес "орден "Знак Почета", за что получил замечание от президента.
В 2008 году ошибся, объявляя тогдашнего президента России Дмитрия Медведева, приехавшего на форум.
"Тогда только ленивый ко мне не подошел и не сказал: "Только не ошибись, не скажи "Владимир Владимирович". И накрутили. Диктору нельзя под руку говорить. Он мне ничего не сказал, все посмеялись", — вспоминал Хорошевцев.
Он также говорил, что нашел себе преемника: молодой человек обратился к президенту с просьбой провести военный парад, после чего Хорошевцев стал заниматься с ним.