https://ria.ru/20201213/kashmir-1588980416.html

Индийские СМИ сообщили о ночной перестрелке в Кашмире

Индийские СМИ сообщили о ночной перестрелке в Кашмире

Военные Пакистана в ночь на воскресенье открыли огонь по позициям индийских войск и населенным пунктам в округе Катхуа в союзной территории Джамму и Кашмир,... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T11:26

2020-12-13T11:26

2020-12-13T11:26

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Военные Пакистана в ночь на воскресенье открыли огонь по позициям индийских войск и населенным пунктам в округе Катхуа в союзной территории Джамму и Кашмир, передает индийское агентство PTI.По его данным, стрельба началась в субботу примерно в 22.00 (19.30 мск), индийская сторона открыла ответный огонь. Перестрелки продолжались до 3.45 воскресенья по местному времени.Индийская сторона не сообщала о пострадавших или разрушениях. Также не указывается, какие вооружения применялись во время перестрелки.Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат). Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.

https://ria.ru/20200621/1573258779.html

https://ria.ru/20200618/1573098471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кашмир, нью-дели, индия, в мире