https://ria.ru/20201213/gripp-1588969934.html
На западе Японии обнаружили новый очаг птичьего гриппа
На западе Японии обнаружили новый очаг птичьего гриппа
Вспышка птичьего гриппа с подозрением на высокую патогенность зафиксирована в японской префектуре Сига, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T08:46
2020-12-13T08:46
2020-12-13T08:58
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вакаяма (город)
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фукуока (город)
в мире
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ТОКИО, 13 дек – РИА Новости. Вспышка птичьего гриппа с подозрением на высокую патогенность зафиксирована в японской префектуре Сига, сообщило агентство Киодо.Это уже десятая префектура в Японии, где уничтожат птицу из-за птичьего гриппа. С начала ноября, когда были выявлены первые случаи, в Японии было уничтожено 2 миллиона кур, что стало максимальным количеством для одного сезона. До настоящего времени очаги птичьего гриппа обнаружены префектурах Кагава, Фукуока, Хёго, Миядзаки, Хиросима, Нара, Оита, Вакаяма и Окаяма.По данным агентства, накануне на ферме в населенном пункте Хигасиоми были обнаружены более 50 погибших кур. Анализы показали положительную реакцию на птичий грипп. Существуют подозрения о его высокой патогенности.В хозяйстве будут уничтожены более 11 тысячи птиц. Введен карантин на перемещение кур и яиц в 3-километровой зоне вокруг фермы.В префектуре Сига в радиусе 10 километров от фермы, где был выявлен вирус птичьего гриппа, находятся еще шесть птицеферм, там выращивают в общей сложности около 58 тысяч кур. В настоящее время сообщений об очагах птичьего гриппа на других фермах не поступало.
https://ria.ru/20200115/1563430392.html
окаяма (префектура)
вакаяма (город)
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окаяма (префектура), вакаяма (город), япония, фукуока (город), в мире