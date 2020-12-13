https://ria.ru/20201213/gripp-1588969934.html

На западе Японии обнаружили новый очаг птичьего гриппа

На западе Японии обнаружили новый очаг птичьего гриппа

Вспышка птичьего гриппа с подозрением на высокую патогенность зафиксирована в японской префектуре Сига, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T08:46

2020-12-13T08:46

2020-12-13T08:58

окаяма (префектура)

вакаяма (город)

япония

фукуока (город)

в мире

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ТОКИО, 13 дек – РИА Новости. Вспышка птичьего гриппа с подозрением на высокую патогенность зафиксирована в японской префектуре Сига, сообщило агентство Киодо.Это уже десятая префектура в Японии, где уничтожат птицу из-за птичьего гриппа. С начала ноября, когда были выявлены первые случаи, в Японии было уничтожено 2 миллиона кур, что стало максимальным количеством для одного сезона. До настоящего времени очаги птичьего гриппа обнаружены префектурах Кагава, Фукуока, Хёго, Миядзаки, Хиросима, Нара, Оита, Вакаяма и Окаяма.По данным агентства, накануне на ферме в населенном пункте Хигасиоми были обнаружены более 50 погибших кур. Анализы показали положительную реакцию на птичий грипп. Существуют подозрения о его высокой патогенности.В хозяйстве будут уничтожены более 11 тысячи птиц. Введен карантин на перемещение кур и яиц в 3-километровой зоне вокруг фермы.В префектуре Сига в радиусе 10 километров от фермы, где был выявлен вирус птичьего гриппа, находятся еще шесть птицеферм, там выращивают в общей сложности около 58 тысяч кур. В настоящее время сообщений об очагах птичьего гриппа на других фермах не поступало.

https://ria.ru/20200115/1563430392.html

окаяма (префектура)

вакаяма (город)

япония

фукуока (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

окаяма (префектура), вакаяма (город), япония, фукуока (город), в мире