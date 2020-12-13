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Греция продлила разрешение на въезд в страну для россиян
Греция продлила разрешение на въезд в страну для россиян
Власти Греции продлили до 7 января 2021 года декабря разрешение на въезд в страну до 500 граждан России в неделю при наличии у них отрицательного теста на... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T02:17
2020-12-13T02:17
2020-12-13T05:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
греция
в мире
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АФИНЫ, 13 дек – РИА Новости. Власти Греции продлили до 7 января 2021 года декабря разрешение на въезд в страну до 500 граждан России в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель или документов, в которых определено их временное место жительства в стране, соответствующее решение опубликовано в официальной правительственной газете в воскресенье.Греция стала разрешать въезд до 500 граждан России в неделю с 7 сентября. Решение несколько раз продлевали, последний раз - до 14 декабря.Действие постановления продлевается с момента истечения до 7 января 2021 года, говорится в очередном решении. Условия остаются прежними. Разрешен въезд воздушным транспортом до 500 граждан России в неделю через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Пассажиры должны представить отрицательный результат теста на COVID-19, взятый методом ПЦР максимум за 72 часа до прилета. В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19, в этом случае гражданин до получения результатов лабораторного исследования не должен покидать место своего временного проживания. Нарушителям грозит административный штраф в размере пяти тысяч евро, власти Греции тщательно проверяют соблюдение режима самоизоляции.Все прибывающие пассажиры обязаны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. С 21 ноября возобновились прямые авиарейсы из Москвы в Афины, самолет "Аэрофлота" выполняет два грузопассажирских рейса в неделю. Попасть на них могут определенные категории пассажиров – владельцы вида на жительство, имеющие специальные разрешения властей Греции.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией власти Греции продлили до окончания Рождественских праздников 7 января карантин, объявленный первоначально с 7 ноября до 30 ноября. В стране действует комендантский час, ношение масок обязательно как в помещениях, так и на улице, закрыты предприятия общественного питания.С начала пандемии коронавируса в Греции заразились почти 124 тысячи человек, умерли более 3,5 тысячи человек. В последние дни ежедневно инфицируются порядка 1,5 тысячи человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, греция, в мире
АФИНЫ, 13 дек – РИА Новости.
Власти Греции
продлили до 7 января 2021 года декабря разрешение на въезд в страну до 500 граждан России
в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель или документов, в которых определено их временное место жительства в стране, соответствующее решение опубликовано в официальной правительственной газете в воскресенье.
Греция стала разрешать въезд до 500 граждан России в неделю с 7 сентября. Решение несколько раз продлевали, последний раз - до 14 декабря.
Действие постановления продлевается с момента истечения до 7 января 2021 года, говорится в очередном решении. Условия остаются прежними. Разрешен въезд воздушным транспортом до 500 граждан России в неделю через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Пассажиры должны представить отрицательный результат теста на COVID-19, взятый методом ПЦР максимум за 72 часа до прилета. В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19, в этом случае гражданин до получения результатов лабораторного исследования не должен покидать место своего временного проживания. Нарушителям грозит административный штраф в размере пяти тысяч евро, власти Греции тщательно проверяют соблюдение режима самоизоляции.
Все прибывающие пассажиры обязаны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. С 21 ноября возобновились прямые авиарейсы из Москвы в Афины, самолет "Аэрофлота
" выполняет два грузопассажирских рейса в неделю. Попасть на них могут определенные категории пассажиров – владельцы вида на жительство, имеющие специальные разрешения властей Греции.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией власти Греции продлили до окончания Рождественских праздников 7 января карантин, объявленный первоначально с 7 ноября до 30 ноября. В стране действует комендантский час, ношение масок обязательно как в помещениях, так и на улице, закрыты предприятия общественного питания.
С начала пандемии коронавируса в Греции заразились почти 124 тысячи человек, умерли более 3,5 тысячи человек. В последние дни ежедневно инфицируются порядка 1,5 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.