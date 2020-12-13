https://ria.ru/20201213/gorbachev-1589006430.html

Горбачев поздравил бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца со столетием

Горбачев поздравил бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца со столетием

Экс-президент СССР Михаил Горбачев поздравил бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца со 100-летием, отметив, что годы их совместной работы стали поворотными в... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T16:08

2020-12-13T16:08

2020-12-13T17:57

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев поздравил бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца со 100-летием, отметив, что годы их совместной работы стали поворотными в деле прекращения холодной войны, а за идеей мира без ядерного оружия остается будущее.В воскресенье, 13 декабря, Шульцу исполнилось 100 лет. Поздравление от бывшего советского лидера опубликовано на сайте Горбачев-фонда."Годы нашей с тобой совместной работы стали поворотным пунктом в деле прекращения холодной войны и гонки ядерных вооружений, в возникновении доверия в отношениях между нашими странами. Сегодня масштабы сделанного тогда выглядят особенно внушительно. Думаю, мы можем этим гордиться", - пишет Горбачев в обращении.Он подчеркнул, что отдает должное работе Шульца в последующие годы, считает ее продолжением его деятельности на посту государственного секретаря.Он пожелал Шульцу "и впредь давать всем нам пример замечательного долголетия и интеллектуальной активности". В своем поздравлении Горбачев отмечает, что экс-госсекретарь прошел огромный путь."И часть этого пути мы с тобой, можно сказать, прошли вместе. Сегодня я вспоминаю те годы. Они были непростыми, но очень важными для мира", - уточнил экс-президент СССР.Он вспоминает, что они с Шульцем много раз встречались, вели многочасовые беседы, спорили, искали решения очень сложных вопросов. "В Москве и Вашингтоне, а потом в Стэнфорде и в Москве, где мы с тобой встречались и беседовали, мы говорили также о будущем, о мире, в котором будут жить следующие поколения. И мы находили общий язык", - добавляет Горбачев.

https://ria.ru/20201108/gorbachev-1583631926.html

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россия, горбачев-фонд, рональд рейган, михаил горбачев, сша, в мире