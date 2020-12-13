Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201213/gorbachev-1589006430.html
Горбачев поздравил бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца со столетием
Горбачев поздравил бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца со столетием
Экс-президент СССР Михаил Горбачев поздравил бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца со 100-летием, отметив, что годы их совместной работы стали поворотными в... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T16:08
2020-12-13T17:57
россия
горбачев-фонд
рональд рейган
михаил горбачев
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1589017369_0:226:2000:1351_1920x0_80_0_0_77560526cc674231f4183278fd7d65e1.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев поздравил бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца со 100-летием, отметив, что годы их совместной работы стали поворотными в деле прекращения холодной войны, а за идеей мира без ядерного оружия остается будущее.В воскресенье, 13 декабря, Шульцу исполнилось 100 лет. Поздравление от бывшего советского лидера опубликовано на сайте Горбачев-фонда."Годы нашей с тобой совместной работы стали поворотным пунктом в деле прекращения холодной войны и гонки ядерных вооружений, в возникновении доверия в отношениях между нашими странами. Сегодня масштабы сделанного тогда выглядят особенно внушительно. Думаю, мы можем этим гордиться", - пишет Горбачев в обращении.Он подчеркнул, что отдает должное работе Шульца в последующие годы, считает ее продолжением его деятельности на посту государственного секретаря.Он пожелал Шульцу "и впредь давать всем нам пример замечательного долголетия и интеллектуальной активности". В своем поздравлении Горбачев отмечает, что экс-госсекретарь прошел огромный путь."И часть этого пути мы с тобой, можно сказать, прошли вместе. Сегодня я вспоминаю те годы. Они были непростыми, но очень важными для мира", - уточнил экс-президент СССР.Он вспоминает, что они с Шульцем много раз встречались, вели многочасовые беседы, спорили, искали решения очень сложных вопросов. "В Москве и Вашингтоне, а потом в Стэнфорде и в Москве, где мы с тобой встречались и беседовали, мы говорили также о будущем, о мире, в котором будут жить следующие поколения. И мы находили общий язык", - добавляет Горбачев.
https://ria.ru/20201108/gorbachev-1583631926.html
https://ria.ru/20201020/otnosheniya-1580693457.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1589017369_0:29:2000:1529_1920x0_80_0_0_a6ace6fbb37c883c961355e340be62e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, горбачев-фонд, рональд рейган, михаил горбачев, сша, в мире

Горбачев поздравил бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца со столетием

16:08 13.12.2020 (обновлено: 17:57 13.12.2020)
 
© AP Photo / Alessandra TarantinoМихаил Горбачев и бывший госсекретарь США Джордж Шульц на конференции по ядерному разоружению в 2009 году
Михаил Горбачев и бывший госсекретарь США Джордж Шульц на конференции по ядерному разоружению в 2009 году - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Михаил Горбачев и бывший госсекретарь США Джордж Шульц на конференции по ядерному разоружению в 2009 году. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев поздравил бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца со 100-летием, отметив, что годы их совместной работы стали поворотными в деле прекращения холодной войны, а за идеей мира без ядерного оружия остается будущее.
В воскресенье, 13 декабря, Шульцу исполнилось 100 лет. Поздравление от бывшего советского лидера опубликовано на сайте Горбачев-фонда.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в книжном магазине Москва. 10 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 17:16Выборы президента США — 2020
Горбачев прокомментировал вероятную победу Байдена
"Годы нашей с тобой совместной работы стали поворотным пунктом в деле прекращения холодной войны и гонки ядерных вооружений, в возникновении доверия в отношениях между нашими странами. Сегодня масштабы сделанного тогда выглядят особенно внушительно. Думаю, мы можем этим гордиться", - пишет Горбачев в обращении.
Он подчеркнул, что отдает должное работе Шульца в последующие годы, считает ее продолжением его деятельности на посту государственного секретаря.
"Ты убедительно отстаиваешь идею мира без ядерного оружия. Она сближала нас и с тобой, и с президентом Рональдом Рейганом, хотя путь к ней мы видели по-разному. За этой идеей – будущее", - уверен бывший советский лидер.
Он пожелал Шульцу "и впредь давать всем нам пример замечательного долголетия и интеллектуальной активности". В своем поздравлении Горбачев отмечает, что экс-госсекретарь прошел огромный путь.
"И часть этого пути мы с тобой, можно сказать, прошли вместе. Сегодня я вспоминаю те годы. Они были непростыми, но очень важными для мира", - уточнил экс-президент СССР.
Он вспоминает, что они с Шульцем много раз встречались, вели многочасовые беседы, спорили, искали решения очень сложных вопросов. "В Москве и Вашингтоне, а потом в Стэнфорде и в Москве, где мы с тобой встречались и беседовали, мы говорили также о будущем, о мире, в котором будут жить следующие поколения. И мы находили общий язык", - добавляет Горбачев.
Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 17:20
Горбачев напомнил о важности отношений между Россией и Германией
 
РоссияГорбачев-фондРональд РейганМихаил ГорбачевСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31Россиянам рассказали, как выбрать искусственную елку
08:30Торговые сети Приморья пообещали зафиксировать цены на масло и сахар
08:22Пять районов Сахалина и Курил окажутся под действием циклона
08:22Бывшая советница губернатора Нью-Йорка обвинила его в домогательствах
08:18Дегтярев проверит "еще одну сомнительную закупку" по госконтракту
08:10Тихановская рассказала о своей ошибке
08:00В России придумали, как повысить надежность титановых имплантатов
07:56Москвичей в понедельник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:52Суд на Урале отпустил домой женщину, которая полгода держала дочь в шкафу
07:46Новосибирский губернатор пригрозил уволить чиновников за вечеринки
07:42В Магадане соцработниов и педагогов начали прививать от COVID-19
07:41Жительница Башкирии застряла в заборе и замерзла насмерть
07:38В Приморье восстановили электроснабжение в районе Артема
07:25Потерянную в аэропорту Дюссельдорфа картину Ива Танги нашли в макулатуре
07:19В Новосибирске сгорел киоск с пиротехникой
07:16Названы самые популярные направления у россиян для поездок по бизнесу
07:12Россияне не смогут заработать на новогодних вкладах
07:11Посольство осудило попытки американских СМИ обвинить РФ в кибератаках
07:05Суд на БВО арестовал акции Fishing Company по делу Проминвестбанка
06:57На юго-западе Москвы один человек погиб при пожаре в пятиэтажке
Лента новостейМолния