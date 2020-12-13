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Эксперт назвал победителей в "гонке вакцин" от коронавируса
Эксперт назвал победителей в "гонке вакцин" от коронавируса
Международную "гонку вакцин" от коронавируса стоит рассматривать как попытку решить одну из проблем человечества, победителями в ней станут наука и каждый из... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T08:13
2020-12-13T08:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
стин якобсен
saxo bank
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Международную "гонку вакцин" от коронавируса стоит рассматривать как попытку решить одну из проблем человечества, победителями в ней станут наука и каждый из нас, заявил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.Якобсен считает, Россия в этой ситуации "должна делать, что делает". "По моему мнению, это не гонка, потому что много денег не заработаешь – никто не будет выставлять большие счета за вакцины. Это брэндинг, престиж – да, это политические вещи, но я повторюсь, что победитель здесь – наука: ученые в России, других странах, где бы они ни находились. Они сотрудничают между собой, невзирая на политическую атмосферу", - подчеркнул он."Лишь месяцы отделяют нас от результатов создания вакцин. В это же время в следующем году мы будем заняты другими проблемами, а коронавирус будет под контролем благодаря науке и потрясающим достижениям в области здравоохранения", - заключил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, стин якобсен, saxo bank

Эксперт назвал победителей в "гонке вакцин" от коронавируса

08:13 13.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Международную "гонку вакцин" от коронавируса стоит рассматривать как попытку решить одну из проблем человечества, победителями в ней станут наука и каждый из нас, заявил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.
"Гонка вакцин" интересна с той точки зрения, что многие страны и компании, похоже, нашли верный подход к их созданию. Я не вижу здесь негатива, скорее смотрю на нее как на сосредоточенную попытку разрешить одну из значительных проблем человечества. В ней только один победитель – это каждый из нас", - считает собеседник агентства.
Якобсен считает, Россия в этой ситуации "должна делать, что делает". "По моему мнению, это не гонка, потому что много денег не заработаешь – никто не будет выставлять большие счета за вакцины. Это брэндинг, престиж – да, это политические вещи, но я повторюсь, что победитель здесь – наука: ученые в России, других странах, где бы они ни находились. Они сотрудничают между собой, невзирая на политическую атмосферу", - подчеркнул он.
"Лишь месяцы отделяют нас от результатов создания вакцин. В это же время в следующем году мы будем заняты другими проблемами, а коронавирус будет под контролем благодаря науке и потрясающим достижениям в области здравоохранения", - заключил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияСтин ЯкобсенSaxo Bank
 
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