https://ria.ru/20201213/gonka-1588968626.html

Эксперт назвал победителей в "гонке вакцин" от коронавируса

Эксперт назвал победителей в "гонке вакцин" от коронавируса

Международную "гонку вакцин" от коронавируса стоит рассматривать как попытку решить одну из проблем человечества, победителями в ней станут наука и каждый из... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T08:13

2020-12-13T08:13

2020-12-13T08:13

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

стин якобсен

saxo bank

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Международную "гонку вакцин" от коронавируса стоит рассматривать как попытку решить одну из проблем человечества, победителями в ней станут наука и каждый из нас, заявил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.Якобсен считает, Россия в этой ситуации "должна делать, что делает". "По моему мнению, это не гонка, потому что много денег не заработаешь – никто не будет выставлять большие счета за вакцины. Это брэндинг, престиж – да, это политические вещи, но я повторюсь, что победитель здесь – наука: ученые в России, других странах, где бы они ни находились. Они сотрудничают между собой, невзирая на политическую атмосферу", - подчеркнул он."Лишь месяцы отделяют нас от результатов создания вакцин. В это же время в следующем году мы будем заняты другими проблемами, а коронавирус будет под контролем благодаря науке и потрясающим достижениям в области здравоохранения", - заключил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, стин якобсен, saxo bank