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https://ria.ru/20201213/gektar-1588688361.html
Не только дальневосточный: в Вологодской области желающим раздают гектары
Не только дальневосточный: в Вологодской области желающим раздают гектары
Россияне теперь могут получить в пользование гектары земли на северо-западе России, в Вологодской области. По региональной программе "Вологодский гектар" уже... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T08:00
2020-12-13T08:00
хорошие новости
россия
хорошие новости
вологодская область
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Россияне теперь могут получить в пользование гектары земли на северо-западе России, в Вологодской области. По региональной программе "Вологодский гектар" уже предоставлено более 150 земельных участков общей площадью около 1350 га.Взять себе от одного до десяти гектаров вологодской земли может житель любого региона страны при условии, что площади будут использоваться для животноводства, организации крестьянских и фермерских хозяйств, заготовки сена, выпаса скота и в других сельскохозяйственных целях. В программе могут участвовать и юридические лица – им на тех же условиях предоставляют участки размером до 100 га.Каких-либо других обременений на собственников не возлагается, но власти обещают следить, чтобы участок использовался строго по назначению. "Я давно рассматривал такие инициативы, и Вологодская область, на мой взгляд, предоставила самую адекватную программу. Документы оформили быстро, видно, что регион охотно идет навстречу людям", – рассказал РИА Новости предприниматель из Санкт-Петербурга Алексей Миронов.По его словам, участки получили и члены его семьи с намерением развивать собственный продуктовый бизнес.Как сообщили в пресс-службе областного правительства, основная цель программы "Вологодский гектар", стартовавшей в апреле 2019 года, – максимально эффективно задействовать неиспользованные земли сельскохозяйственного назначения. Сейчас свободные участки доступны в шести районах региона – Никольском, Вожегодском, Вашкинском. Бабаевском, Вытегорском и Харовском.По словам заместителя губернатора области, земли, которые задействованы в рамках проекта "Вологодский гектар", как правило, заброшены, и, возможно, потребуется вложить средства, чтобы их привести в рабочее состояние. Однако некоторым участникам программы такое состояние только на руку."Мы стали первыми обладателями "вологодского гектара", получили 8,4 га полтора года назад и используем их для выгона скота. Участок, выделенный по программе, подходил к границам нашего хозяйства. Раньше это были пахотные земли, со временем они заросли, но для выгона скота такие условия очень благоприятны", – рассказал РИА Новости фермер из Вологодской области Сергей Горчаков.Первый сертификат на землю, доставшийся Горчакову, был выдан спустя два месяца после старта программы, а по состоянию на конец ноября 2020 года зарегистрированы заявки на получение 3053 га из 4800 возможных. На части из них уже идут кадастровые работы и составляются межевые планы для последующей передачи в собственность.В региональной администрации подчеркнули, что программа "Вологодский гектар" пользуется популярностью не только у жителей области, но и у граждан из других регионов. Участниками проекта уже стали жители Ленинградской, Омской областей и даже Камчатки.
https://ria.ru/20201203/gektar-1587397163.html
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россия, хорошие новости, вологодская область

Не только дальневосточный: в Вологодской области желающим раздают гектары

08:00 13.12.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевУборка урожая гречки на полях фермерского хозяйства
Уборка урожая гречки на полях фермерского хозяйства - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Россияне теперь могут получить в пользование гектары земли на северо-западе России, в Вологодской области. По региональной программе "Вологодский гектар" уже предоставлено более 150 земельных участков общей площадью около 1350 га.
Взять себе от одного до десяти гектаров вологодской земли может житель любого региона страны при условии, что площади будут использоваться для животноводства, организации крестьянских и фермерских хозяйств, заготовки сена, выпаса скота и в других сельскохозяйственных целях. В программе могут участвовать и юридические лица – им на тех же условиях предоставляют участки размером до 100 га.
Каких-либо других обременений на собственников не возлагается, но власти обещают следить, чтобы участок использовался строго по назначению.
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"Я давно рассматривал такие инициативы, и Вологодская область, на мой взгляд, предоставила самую адекватную программу. Документы оформили быстро, видно, что регион охотно идет навстречу людям", – рассказал РИА Новости предприниматель из Санкт-Петербурга Алексей Миронов.
По его словам, участки получили и члены его семьи с намерением развивать собственный продуктовый бизнес.

Хотим сделать сначала пасеку, потом коптильню, может быть, что-то еще. Пока составили план, сейчас закупаем оборудование и будем устанавливать его в следующем году", – сказал он.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, основная цель программы "Вологодский гектар", стартовавшей в апреле 2019 года, – максимально эффективно задействовать неиспользованные земли сельскохозяйственного назначения. Сейчас свободные участки доступны в шести районах региона – Никольском, Вожегодском, Вашкинском. Бабаевском, Вытегорском и Харовском.
По словам заместителя губернатора области, земли, которые задействованы в рамках проекта "Вологодский гектар", как правило, заброшены, и, возможно, потребуется вложить средства, чтобы их привести в рабочее состояние. Однако некоторым участникам программы такое состояние только на руку.
"Мы стали первыми обладателями "вологодского гектара", получили 8,4 га полтора года назад и используем их для выгона скота. Участок, выделенный по программе, подходил к границам нашего хозяйства. Раньше это были пахотные земли, со временем они заросли, но для выгона скота такие условия очень благоприятны", – рассказал РИА Новости фермер из Вологодской области Сергей Горчаков.
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Первый сертификат на землю, доставшийся Горчакову, был выдан спустя два месяца после старта программы, а по состоянию на конец ноября 2020 года зарегистрированы заявки на получение 3053 га из 4800 возможных. На части из них уже идут кадастровые работы и составляются межевые планы для последующей передачи в собственность.
В региональной администрации подчеркнули, что программа "Вологодский гектар" пользуется популярностью не только у жителей области, но и у граждан из других регионов. Участниками проекта уже стали жители Ленинградской, Омской областей и даже Камчатки.
 
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