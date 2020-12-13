https://ria.ru/20201213/gazoprovod-1589002348.html
Bloomberg: США не смогли остановить строительство "Северного потока — 2"
Bloomberg: США не смогли остановить строительство "Северного потока — 2"
Россия продолжит достраивать газопровод "Северный поток — 2", несмотря на усилия США, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T15:28
2020-12-13T15:28
2020-12-13T22:32
россия
северный поток — 2
бундестаг германии
германия
европа
сша
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Россия продолжит достраивать газопровод "Северный поток — 2", несмотря на усилия США, сообщает Bloomberg.Год назад работы по прокладке труб пришлось остановить из-за санкций США против участвующих в проекте компаний. Кроме того, Вашингтон намерен в декабре одобрить новые ограничения в отношении проекта. США опасаются, что магистраль позволит России оказывать "слишком много влияния" на Европу и лишит американский сжиженный природный газ доли на этом рынке, отмечается в материале.Тем не менее судно "Фортуна" возобновило укладку двух параллельных подводных участков "Северного потока — 2". Судно проложит 2,6-километровый участок газопровода в водах Германии.Ожидается, что следующая порция санкций США будет касаться компаний, которые имеют доступ к американской финансовой системе и предоставляют страховые и сертификационные услуги организациям, достраивающим газопровод.В ФРГ, в свою очередь, ищут способы защитить свой участок проекта от американских ограничений с помощью юридических механизмов.Федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания, в которую ведет "Северный поток — 2", предложила создать защищенное государством юридическое лицо, которое будет держать активы внутри фонда, занимающегося защитой окружающей среды. Немецкие компании могли бы предоставлять российской стороне свои услуги через фонд и его предприятие, а не напрямую Nord Stream 2, что оградит "Северный поток — 2" от санкций. В официальном предложении правительства земли от 23 ноября подчеркивается, что в этом направлении нужно действовать "в срочном порядке". В Министерстве финансов и Министерстве энергетики федеральной земли отказались прокомментировать это предложение."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения проекта.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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РИА Новости
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россия, северный поток — 2, бундестаг германии, германия, европа, сша
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Россия продолжит достраивать газопровод "Северный поток — 2
", несмотря на усилия США, сообщает Bloomberg
.
Год назад работы по прокладке труб пришлось остановить из-за санкций США против участвующих в проекте компаний. Кроме того, Вашингтон намерен в декабре одобрить новые ограничения в отношении проекта. США опасаются, что магистраль позволит России оказывать "слишком много влияния" на Европу и лишит американский сжиженный природный газ доли на этом рынке, отмечается в материале.
Тем не менее судно "Фортуна" возобновило укладку двух параллельных подводных участков "Северного потока — 2". Судно проложит 2,6-километровый участок газопровода в водах Германии.
Ожидается, что следующая порция санкций США будет касаться компаний, которые имеют доступ к американской финансовой системе и предоставляют страховые и сертификационные услуги организациям, достраивающим газопровод.
В ФРГ, в свою очередь, ищут способы защитить свой участок проекта от американских ограничений с помощью юридических механизмов.
"Германия должна подготовиться к "жесткой конфронтации", чтобы защитить свои интересы в этом проекте, который позволит увеличить поставки природного газа из России", — заявил заместитель председателя фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених.
Федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания, в которую ведет "Северный поток — 2", предложила создать защищенное государством юридическое лицо, которое будет держать активы внутри фонда, занимающегося защитой окружающей среды. Немецкие компании могли бы предоставлять российской стороне свои услуги через фонд и его предприятие, а не напрямую Nord Stream 2, что оградит "Северный поток — 2" от санкций. В официальном предложении правительства земли от 23 ноября подчеркивается, что в этом направлении нужно действовать "в срочном порядке". В Министерстве финансов и Министерстве энергетики федеральной земли отказались прокомментировать это предложение.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России
через Балтийское море
до Германии
. Соединенные Штаты продвигают в Европу
свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения проекта.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>