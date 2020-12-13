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https://ria.ru/20201213/gaft-1588985606.html
"Это был подвиг": друг Гафта рассказал о последних днях жизни актера
"Это был подвиг": друг Гафта рассказал о последних днях жизни актера
Близкий друг Валентина Гафта, актер и режиссер Саид Багов в интервью "Московскому комсомольцу" рассказал о последних днях жизни артиста. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T12:37
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культура
умер валентин гафт
валентин гафт
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Близкий друг Валентина Гафта, актер и режиссер Саид Багов в интервью "Московскому комсомольцу" рассказал о последних днях жизни артиста.По его словам, после перенесенного инсульта у Гафта были проблемы с речью, однако он все равно не терял оптимизма и улыбался во время общения.Кроме того, в последнее время актер хотел переехать в Москву, однако этим планам помешала пандемия.Валентин Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме", а с 1969-го выступал на сцене "Современника". Гафт дебютировал в кино в "Убийстве на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Притяжение" и многие другие.Артист скончался в субботу на 86-м году жизни. Причиной смерти стали последствия перенесенного ранее инсульта.
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умер валентин гафт, валентин гафт, гараж, театр имени моссовета, ленком, москва

"Это был подвиг": друг Гафта рассказал о последних днях жизни актера

12:37 13.12.2020 (обновлено: 13:49 13.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковВалентин Гафт
Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Близкий друг Валентина Гафта, актер и режиссер Саид Багов в интервью "Московскому комсомольцу" рассказал о последних днях жизни артиста.
По его словам, после перенесенного инсульта у Гафта были проблемы с речью, однако он все равно не терял оптимизма и улыбался во время общения.
Артист Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
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Кроме того, в последнее время актер хотел переехать в Москву, однако этим планам помешала пандемия.

"Я видел его физическое угасание и борьбу с болезнью. Как он жил вопреки этому и как с этим справлялся. Это был подвиг, на мой взгляд", — отметил Багов.

Валентин Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме", а с 1969-го выступал на сцене "Современника". Гафт дебютировал в кино в "Убийстве на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Притяжение" и многие другие.
Артист скончался в субботу на 86-м году жизни. Причиной смерти стали последствия перенесенного ранее инсульта.
"Люди, мы не умираем": памяти Валентина Гафта
© РИА Новости / пресс-служба ГК "Люксор"

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве, в семье юриста и домохозяйки. К театру у него были способности с детства. Еще в школе он начал участвовать в самодеятельности.

Валентин Гафт в роли Воланда в фильме Юрия Кары Мастер и Маргарита
1 из 9

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве, в семье юриста и домохозяйки. К театру у него были способности с детства. Еще в школе он начал участвовать в самодеятельности.

© РИА Новости / пресс-служба ГК "Люксор"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В 1957 году будущий актер окончил Школу-студию МХАТ, после чего играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме". С 1969-го он выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.

Президент России Владимир Путин и Народный артист России Валентин Гафт на церемонии вручения государственных наград и присвоения почетных званий в Екатерининском зале Кремля
2 из 9

В 1957 году будущий актер окончил Школу-студию МХАТ, после чего играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме". С 1969-го он выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк

Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году.

Народный артист России Валентин Гафт на вечере, посвященном 50-летию московского театра Современник
3 из 9

Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Наибольшую популярность актеру принесли роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение" и другие.

Актер Валентин Гафт с супругой актрисой Ольгой Остроумовой
4 из 9

Наибольшую популярность актеру принесли роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение" и другие.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Помимо театра и кино, Гафт известен своими эпиграммами. Многие из них казались обидными, и из-за этого с актером некоторые даже не разговаривали по несколько лет.

Актер Валентин Иосифович Гафт в спектакле театра Современник - Балалайкин и К
5 из 9

Помимо театра и кино, Гафт известен своими эпиграммами. Многие из них казались обидными, и из-за этого с актером некоторые даже не разговаривали по несколько лет.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин

Последнюю свою роль Гафт сыграл в спектакле "Пусть существует пространство…", премьера которого состоялась в начале сезона — 2017-2018.

Валентин Гафт
6 из 9

Последнюю свою роль Гафт сыграл в спектакле "Пусть существует пространство…", премьера которого состоялась в начале сезона — 2017-2018.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

По словам жены артиста, причиной смерти стали последствия инсульта, который Гафт перенес летом 2019 года.

Народный артист РСФСР Валентин Иосифович Гафт
7 из 9

По словам жены артиста, причиной смерти стали последствия инсульта, который Гафт перенес летом 2019 года.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Прощание с актером пройдет во вторник в театре "Современник". Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Актер Валентин Гафт в роли Горелова в спектакле Спешите делать добро
8 из 9

Прощание с актером пройдет во вторник в театре "Современник". Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин".

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна Игра в джин в постановке Галины Волчек
9 из 9

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 9

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве, в семье юриста и домохозяйки. К театру у него были способности с детства. Еще в школе он начал участвовать в самодеятельности.

© РИА Новости / пресс-служба ГК "Люксор"
2 из 9

В 1957 году будущий актер окончил Школу-студию МХАТ, после чего играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме". С 1969-го он выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 9

Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
4 из 9

Наибольшую популярность актеру принесли роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение" и другие.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 9

Помимо театра и кино, Гафт известен своими эпиграммами. Многие из них казались обидными, и из-за этого с актером некоторые даже не разговаривали по несколько лет.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
6 из 9

Последнюю свою роль Гафт сыграл в спектакле "Пусть существует пространство…", премьера которого состоялась в начале сезона — 2017-2018.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
7 из 9

По словам жены артиста, причиной смерти стали последствия инсульта, который Гафт перенес летом 2019 года.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Прощание с актером пройдет во вторник в театре "Современник". Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
9 из 9

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
 
КультураУмер Валентин ГафтВалентин ГафтГаражТеатр имени МоссоветаЛенкомМосква
 
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