https://ria.ru/20201213/gaft-1588985606.html

"Это был подвиг": друг Гафта рассказал о последних днях жизни актера

"Это был подвиг": друг Гафта рассказал о последних днях жизни актера

Близкий друг Валентина Гафта, актер и режиссер Саид Багов в интервью "Московскому комсомольцу" рассказал о последних днях жизни артиста. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T12:37

2020-12-13T12:37

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культура

умер валентин гафт

валентин гафт

гараж

театр имени моссовета

ленком

москва

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Близкий друг Валентина Гафта, актер и режиссер Саид Багов в интервью "Московскому комсомольцу" рассказал о последних днях жизни артиста.По его словам, после перенесенного инсульта у Гафта были проблемы с речью, однако он все равно не терял оптимизма и улыбался во время общения.Кроме того, в последнее время актер хотел переехать в Москву, однако этим планам помешала пандемия.Валентин Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме", а с 1969-го выступал на сцене "Современника". Гафт дебютировал в кино в "Убийстве на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Притяжение" и многие другие.Артист скончался в субботу на 86-м году жизни. Причиной смерти стали последствия перенесенного ранее инсульта.

https://ria.ru/20201212/gaft-1588904883.html

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