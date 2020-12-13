https://ria.ru/20201213/dvigatel-1589003784.html

Названы три способа "убить" двигатель на морозе

Названы три способа "убить" двигатель на морозе

Эксперты портала "Автовзгляд" перечислили действия водителей, которые приводят к серьезным неисправностям турбированных моторов в зимнее время. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T15:36

2020-12-13T15:36

2020-12-13T19:42

авто

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Эксперты портала "Автовзгляд" перечислили действия водителей, которые приводят к серьезным неисправностям турбированных моторов в зимнее время. Как отмечает автор публикации, такие двигатели гораздо хуже переносят перепады температур, чем атмосферные, так как их цилиндры сделаны из довольно чувствительного алюминия. Чтобы не изнашивать турбину, двигатель необходимо прогревать перед поездкой. При сильном и внезапном перепаде температур двигатель испытывает огромные нагрузки, что вместе с масляным голоданием, возникающим из-за долгой стоянки, создает большие проблемы, подчеркивается в статье."Дорогостоящий узел выйдет из строя раньше времени", — предупреждает автор.Поэтому владельцам автомобилей с турбомоторами следует прогревать двигатели даже после короткой стоянки: хватит и пяти минут — за это время масло поступит ко всем узлам.При этом эксперты предостерегли от слишком высоких оборотов в начале движения. Пока температура антифриза не достигнет 90 градусов, не стоит разгонять двигатель выше 2300 оборотов в минуту.После поездки двигателю нужно дать поработать хотя бы две минуты на холостых оборотах."Тогда масло, которое прокачивается через турбину, успеет ее охладить", — пояснил автор.

https://ria.ru/20200120/1563645564.html

https://ria.ru/20201203/zima-1587445345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто