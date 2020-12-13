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Названы три способа "убить" двигатель на морозе
Названы три способа "убить" двигатель на морозе
Эксперты портала "Автовзгляд" перечислили действия водителей, которые приводят к серьезным неисправностям турбированных моторов в зимнее время. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T15:36
2020-12-13T19:42
авто
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Эксперты портала "Автовзгляд" перечислили действия водителей, которые приводят к серьезным неисправностям турбированных моторов в зимнее время. Как отмечает автор публикации, такие двигатели гораздо хуже переносят перепады температур, чем атмосферные, так как их цилиндры сделаны из довольно чувствительного алюминия. Чтобы не изнашивать турбину, двигатель необходимо прогревать перед поездкой. При сильном и внезапном перепаде температур двигатель испытывает огромные нагрузки, что вместе с масляным голоданием, возникающим из-за долгой стоянки, создает большие проблемы, подчеркивается в статье."Дорогостоящий узел выйдет из строя раньше времени", — предупреждает автор.Поэтому владельцам автомобилей с турбомоторами следует прогревать двигатели даже после короткой стоянки: хватит и пяти минут — за это время масло поступит ко всем узлам.При этом эксперты предостерегли от слишком высоких оборотов в начале движения. Пока температура антифриза не достигнет 90 градусов, не стоит разгонять двигатель выше 2300 оборотов в минуту.После поездки двигателю нужно дать поработать хотя бы две минуты на холостых оборотах."Тогда масло, которое прокачивается через турбину, успеет ее охладить", — пояснил автор.
https://ria.ru/20200120/1563645564.html
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авто

Названы три способа "убить" двигатель на морозе

15:36 13.12.2020 (обновлено: 19:42 13.12.2020)
 
© РИА Новости / Игорь ЗарембоДвигатель автомобиля
Двигатель автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Эксперты портала "Автовзгляд" перечислили действия водителей, которые приводят к серьезным неисправностям турбированных моторов в зимнее время.
Как отмечает автор публикации, такие двигатели гораздо хуже переносят перепады температур, чем атмосферные, так как их цилиндры сделаны из довольно чувствительного алюминия.
Чтобы не изнашивать турбину, двигатель необходимо прогревать перед поездкой.

"Ведь после 2500 оборотов в минуту "улитка" (турбина. — Прим. ред.) быстро нагревается, то есть идет температурное расширение материалов", — пишет автор.

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Эксперт назвал пять способов "убить" машину зимой
При сильном и внезапном перепаде температур двигатель испытывает огромные нагрузки, что вместе с масляным голоданием, возникающим из-за долгой стоянки, создает большие проблемы, подчеркивается в статье.
"Дорогостоящий узел выйдет из строя раньше времени", — предупреждает автор.
Поэтому владельцам автомобилей с турбомоторами следует прогревать двигатели даже после короткой стоянки: хватит и пяти минут — за это время масло поступит ко всем узлам.
При этом эксперты предостерегли от слишком высоких оборотов в начале движения. Пока температура антифриза не достигнет 90 градусов, не стоит разгонять двигатель выше 2300 оборотов в минуту.
После поездки двигателю нужно дать поработать хотя бы две минуты на холостых оборотах.
"Тогда масло, которое прокачивается через турбину, успеет ее охладить", — пояснил автор.
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