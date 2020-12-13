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В ДТП на трассе в Кузбассе погибли два человека
В ДТП на трассе в Кузбассе погибли два человека
Два человека погибли, еще четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Кузбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T12:33
2020-12-13T12:33
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 13 дек - РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Кузбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф."Промышленновская трасса (Кемерово – Промышленная – ред.), ДТП, столкновение двух легковых автомобилей, шесть пострадавших, из них двое погибли – женщина 1995 года рождения и мужчина 1952 года рождения", – сообщил РИА Новости пресс-секретарь центра Антон Дужик.Собеседник агентства уточнил, что мужчина 1971 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован, женщина 1989 года рождения и женщина 1958 года рождения в состоянии средней степени тяжести доставлены в стационар, мужчина 1989 года рождения отправлен на амбулаторное лечение.
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кемеровская область, происшествия

В ДТП на трассе в Кузбассе погибли два человека

12:33 13.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 13 дек - РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Кузбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
"Промышленновская трасса (Кемерово – Промышленная – ред.), ДТП, столкновение двух легковых автомобилей, шесть пострадавших, из них двое погибли – женщина 1995 года рождения и мужчина 1952 года рождения", – сообщил РИА Новости пресс-секретарь центра Антон Дужик.
Собеседник агентства уточнил, что мужчина 1971 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован, женщина 1989 года рождения и женщина 1958 года рождения в состоянии средней степени тяжести доставлены в стационар, мужчина 1989 года рождения отправлен на амбулаторное лечение.
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 17:05
В Кабардино-Балкарии в ДТП погибла семья из четырех человек
 
Кемеровская областьПроисшествия
 
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