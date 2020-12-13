https://ria.ru/20201213/dtp-1588985013.html

В ДТП на трассе в Кузбассе погибли два человека

В ДТП на трассе в Кузбассе погибли два человека

Два человека погибли, еще четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Кузбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T12:33

2020-12-13T12:33

2020-12-13T12:33

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 13 дек - РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Кузбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф."Промышленновская трасса (Кемерово – Промышленная – ред.), ДТП, столкновение двух легковых автомобилей, шесть пострадавших, из них двое погибли – женщина 1995 года рождения и мужчина 1952 года рождения", – сообщил РИА Новости пресс-секретарь центра Антон Дужик.Собеседник агентства уточнил, что мужчина 1971 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован, женщина 1989 года рождения и женщина 1958 года рождения в состоянии средней степени тяжести доставлены в стационар, мужчина 1989 года рождения отправлен на амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20201212/dtp-1588927378.html

кемеровская область

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кемеровская область, происшествия