https://ria.ru/20201213/chibis-1589003631.html

Глава Мурманской области ушел на самоизоляциию

Глава Мурманской области ушел на самоизоляциию

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что уходит на самоизоляции из-за возможно положительного теста РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T15:36

2020-12-13T15:36

2020-12-13T15:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей чибис

здоровье - общество

кандалакша

мурманская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588021195_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_635796b2675bf6b991bc9d79b25578ee.jpg

МУРМАНСК, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что уходит на самоизоляции из-за возможно положительного теста на коронавирус."Только что закончилась прямая линия на телеканале "Россия 24". Планировал провести ее из студии ГТРК. Но вчера ночью приехал из Кандалакши на работу и узнал, что у сына предварительно положительный тест на коронавирус", - написал Чибис.Он отметил, что не виделся с ребенком со среды, так как работал допоздна." А это воскресенье, наш традиционный "папин день", сын очень ждал. Но в соответствии с санитарными требованиями я ушел на самоизоляцию. В ближайшее время все рабочие совещания по ВКС", - предупредил Чибис.Ранее глава региона отмечал, что сделал прививку от коронавируса в качестве добровольцы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

кандалакша

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей чибис, здоровье - общество, кандалакша, мурманская область, общество