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Глава Мурманской области ушел на самоизоляциию
Глава Мурманской области ушел на самоизоляциию
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что уходит на самоизоляции из-за возможно положительного теста РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T15:36
2020-12-13T15:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей чибис
здоровье - общество
кандалакша
мурманская область
общество
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МУРМАНСК, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что уходит на самоизоляции из-за возможно положительного теста на коронавирус."Только что закончилась прямая линия на телеканале "Россия 24". Планировал провести ее из студии ГТРК. Но вчера ночью приехал из Кандалакши на работу и узнал, что у сына предварительно положительный тест на коронавирус", - написал Чибис.Он отметил, что не виделся с ребенком со среды, так как работал допоздна." А это воскресенье, наш традиционный "папин день", сын очень ждал. Но в соответствии с санитарными требованиями я ушел на самоизоляцию. В ближайшее время все рабочие совещания по ВКС", - предупредил Чибис.Ранее глава региона отмечал, что сделал прививку от коронавируса в качестве добровольцы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей чибис, здоровье - общество, кандалакша, мурманская область, общество

Глава Мурманской области ушел на самоизоляциию

15:36 13.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что уходит на самоизоляции из-за возможно положительного теста на коронавирус.
"Только что закончилась прямая линия на телеканале "Россия 24". Планировал провести ее из студии ГТРК. Но вчера ночью приехал из Кандалакши на работу и узнал, что у сына предварительно положительный тест на коронавирус", - написал Чибис.
Он отметил, что не виделся с ребенком со среды, так как работал допоздна." А это воскресенье, наш традиционный "папин день", сын очень ждал. Но в соответствии с санитарными требованиями я ушел на самоизоляцию. В ближайшее время все рабочие совещания по ВКС", - предупредил Чибис.
Ранее глава региона отмечал, что сделал прививку от коронавируса в качестве добровольцы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ЧибисЗдоровье - ОбществоКандалакшаМурманская областьОбщество
 
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