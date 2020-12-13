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Глава Бурятии объявил 31 декабря выходным
Глава Бурятии объявил 31 декабря выходным
День 31 декабря 2020 года будет выходным в Бурятии, сообщил во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте" глава региона Алексей Цыденов. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T09:49
2020-12-13T09:49
2020-12-13T16:00
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алексей цыденов
общество
республика бурятия
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КРАСНОЯРСК, 13 дек — РИА Новости. День 31 декабря 2020 года будет выходным в Бурятии, сообщил во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте" глава региона Алексей Цыденов."Много обращений идет, чтобы 31 декабря сделать выходным днем. Поддерживаю обращения — такой указ подпишу и буду рекомендовать всем, чтобы 31 декабря было выходным днем. Мы его, соответственно, перенесем на другой. В целом рабочие часы сохранятся", — сказал Цыденов.Он отметил, что власти рекомендуют в этот день магазинам перейти на продленный режим работы, чтобы не создавать очереди и снизить угрозу распространения COVID.Власти уже более 20 российских регионов решили, что 31 декабря будет для местных муниципальных служащих выходным днем, большая часть из них перенесла рабочий день на субботу, 26 декабря, еще ряд регионов страны однозначно решили работать в последний день года.
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алексей цыденов, общество, республика бурятия
КРАСНОЯРСК, 13 дек — РИА Новости.
День 31 декабря 2020 года будет выходным в Бурятии, сообщил во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте"
глава региона Алексей Цыденов
.
"Много обращений идет, чтобы 31 декабря сделать выходным днем. Поддерживаю обращения — такой указ подпишу и буду рекомендовать всем, чтобы 31 декабря было выходным днем. Мы его, соответственно, перенесем на другой. В целом рабочие часы сохранятся", — сказал Цыденов.
Он отметил, что власти рекомендуют в этот день магазинам перейти на продленный режим работы, чтобы не создавать очереди и снизить угрозу распространения COVID.
Власти уже более 20 российских регионов решили, что 31 декабря будет для местных муниципальных служащих выходным днем, большая часть из них перенесла рабочий день на субботу, 26 декабря, еще ряд регионов страны однозначно решили работать в последний день года.