https://ria.ru/20201213/buryatiya-1588972707.html

Глава Бурятии объявил 31 декабря выходным

Глава Бурятии объявил 31 декабря выходным

День 31 декабря 2020 года будет выходным в Бурятии, сообщил во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте" глава региона Алексей Цыденов. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T09:49

2020-12-13T09:49

2020-12-13T16:00

новый год—2021

алексей цыденов

общество

республика бурятия

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КРАСНОЯРСК, 13 дек — РИА Новости. День 31 декабря 2020 года будет выходным в Бурятии, сообщил во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте" глава региона Алексей Цыденов."Много обращений идет, чтобы 31 декабря сделать выходным днем. Поддерживаю обращения — такой указ подпишу и буду рекомендовать всем, чтобы 31 декабря было выходным днем. Мы его, соответственно, перенесем на другой. В целом рабочие часы сохранятся", — сказал Цыденов.Он отметил, что власти рекомендуют в этот день магазинам перейти на продленный режим работы, чтобы не создавать очереди и снизить угрозу распространения COVID.Власти уже более 20 российских регионов решили, что 31 декабря будет для местных муниципальных служащих выходным днем, большая часть из них перенесла рабочий день на субботу, 26 декабря, еще ряд регионов страны однозначно решили работать в последний день года.

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей цыденов, общество, республика бурятия