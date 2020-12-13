https://ria.ru/20201213/bullying-1589040769.html
Мать наказала сына за травлю одноклассника и прославилась в Сети
Мать наказала сына за травлю одноклассника и прославилась в Сети
Многодетная мать оригинальным образом наказала десятилетнего сына, когда узнала, что тот задирал одноклассника. Об этом пишет The Sun. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T23:43
2020-12-13T23:43
2020-12-13T23:54
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155364/60/1553646073_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_d6a70afe4bf6e93e26268da1d8c12006.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Многодетная мать оригинальным образом наказала десятилетнего сына, когда узнала, что тот задирал одноклассника. Об этом пишет The Sun. Мальчик испортил пальто одноклассника, разрезав ножницами рукава. Узнав об этом, женщина решила отдала пострадавшему мальчику куртку, которую собиралась подарить своему сыну на Рождество. При этом она пообщалась с учителями в школе, чтобы узнать, не было ли других пострадавших от шалостей ее ребенка. И пообещала в случае повторения инцидентов подарить игровую приставку сына жертве его выходок. Другие пользователи соцсети оценили ее решение, отметив ответственность такого поступка. Комментаторы выразили надежду на то, что теперь мальчик не будет задирать других детей.
https://ria.ru/20201016/vospitanie-1580173471.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155364/60/1553646073_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_8b6c5e468a832838a75254ddc1d11316.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Многодетная мать оригинальным образом наказала десятилетнего сына, когда узнала, что тот задирал одноклассника. Об этом пишет The Sun
.
Мальчик испортил пальто одноклассника, разрезав ножницами рукава. Узнав об этом, женщина решила отдала пострадавшему мальчику куртку, которую собиралась подарить своему сыну на Рождество.
"Мы ни в коем случае не оправдываем издевательств, и он научится на собственном горьком опыте", — пояснила женщина свое решение в одной из групп в фейсбуке.
При этом она пообщалась с учителями в школе, чтобы узнать, не было ли других пострадавших от шалостей ее ребенка. И пообещала в случае повторения инцидентов подарить игровую приставку сына жертве его выходок.
Другие пользователи соцсети оценили ее решение, отметив ответственность такого поступка. Комментаторы выразили надежду на то, что теперь мальчик не будет задирать других детей.