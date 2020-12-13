https://ria.ru/20201213/bullying-1589040769.html

Мать наказала сына за травлю одноклассника и прославилась в Сети

Мать наказала сына за травлю одноклассника и прославилась в Сети

Многодетная мать оригинальным образом наказала десятилетнего сына, когда узнала, что тот задирал одноклассника. Об этом пишет The Sun. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T23:43

2020-12-13T23:43

2020-12-13T23:54

общество

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Многодетная мать оригинальным образом наказала десятилетнего сына, когда узнала, что тот задирал одноклассника. Об этом пишет The Sun. Мальчик испортил пальто одноклассника, разрезав ножницами рукава. Узнав об этом, женщина решила отдала пострадавшему мальчику куртку, которую собиралась подарить своему сыну на Рождество. При этом она пообщалась с учителями в школе, чтобы узнать, не было ли других пострадавших от шалостей ее ребенка. И пообещала в случае повторения инцидентов подарить игровую приставку сына жертве его выходок. Другие пользователи соцсети оценили ее решение, отметив ответственность такого поступка. Комментаторы выразили надежду на то, что теперь мальчик не будет задирать других детей.

https://ria.ru/20201016/vospitanie-1580173471.html

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2020

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общество