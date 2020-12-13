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Мать наказала сына за травлю одноклассника и прославилась в Сети
Мать наказала сына за травлю одноклассника и прославилась в Сети
Многодетная мать оригинальным образом наказала десятилетнего сына, когда узнала, что тот задирал одноклассника. Об этом пишет The Sun. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T23:43
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общество
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Многодетная мать оригинальным образом наказала десятилетнего сына, когда узнала, что тот задирал одноклассника. Об этом пишет The Sun. Мальчик испортил пальто одноклассника, разрезав ножницами рукава. Узнав об этом, женщина решила отдала пострадавшему мальчику куртку, которую собиралась подарить своему сыну на Рождество. При этом она пообщалась с учителями в школе, чтобы узнать, не было ли других пострадавших от шалостей ее ребенка. И пообещала в случае повторения инцидентов подарить игровую приставку сына жертве его выходок. Другие пользователи соцсети оценили ее решение, отметив ответственность такого поступка. Комментаторы выразили надежду на то, что теперь мальчик не будет задирать других детей.
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общество

Мать наказала сына за травлю одноклассника и прославилась в Сети

23:43 13.12.2020 (обновлено: 23:54 13.12.2020)
 
© Depositphotos / ia__64Маленький мальчик в углу
Маленький мальчик в углу - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© Depositphotos / ia__64
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Многодетная мать оригинальным образом наказала десятилетнего сына, когда узнала, что тот задирал одноклассника. Об этом пишет The Sun.
Мальчик испортил пальто одноклассника, разрезав ножницами рукава. Узнав об этом, женщина решила отдала пострадавшему мальчику куртку, которую собиралась подарить своему сыну на Рождество.
"Мы ни в коем случае не оправдываем издевательств, и он научится на собственном горьком опыте", — пояснила женщина свое решение в одной из групп в фейсбуке.
При этом она пообщалась с учителями в школе, чтобы узнать, не было ли других пострадавших от шалостей ее ребенка. И пообещала в случае повторения инцидентов подарить игровую приставку сына жертве его выходок.
Другие пользователи соцсети оценили ее решение, отметив ответственность такого поступка. Комментаторы выразили надежду на то, что теперь мальчик не будет задирать других детей.
Сбережения - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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