https://ria.ru/20201213/brexit-1588965786.html

СМИ: британские власти призвали магазины запасаться едой

СМИ: британские власти призвали магазины запасаться едой

Британские супермаркеты в выходные по совету министров делают масштабные запасы еды, лекарств и других товаров, на фоне вероятного выхода Великобритании из... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T05:32

2020-12-13T05:32

2020-12-13T05:32

выход британии из евросоюза

евросоюз

великобритания

в мире

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Британские супермаркеты в выходные по совету министров делают масштабные запасы еды, лекарств и других товаров, на фоне вероятного выхода Великобритании из состава ЕС "без сделки", сообщает издание Sunday Times.Как отмечает издание, в случае если стороны не достигнут сделки ("no-deal"), прогнозируется беспрецедентная паника среди покупателей, которые могут смести все с полок. Минздрав, по информации издания, предупредил поставщиков лекарств, медицинского оборудования и вакцин сделать запасы на шесть недель вперед на безопасных объектах в Британии.Он отметил, что в стране не ожидается проблем с мясом и фруктами, однако на протяжении трех месяцев может сохраняться нехватка овощей.Британия покинула союз в нынешнем году, однако пока в ее отношениях с ЕС больших изменений не произошло - действует переходный период, в течение которого к Британии продолжают применяться нормы ЕС, она остается членом Единого рынка и торгует со странами союза без пошлин и квот, выполняя для этого ряд условий. После завершения переходного периода 31 декабря 2020 года эти нормы прекратят действовать. Чтобы выход на новый этап отношений Британии и ЕС не был жестким и резким, сторонам необходимо договориться об условиях нового партнерства, в том числе заключить торговое соглашение.Еврокомиссия предлагала заключить договор, по которому стороны будут торговать без пошлин и квот при выполнении определённых условий. Если же договор по торговле не будет согласован, стороны восстановят погранконтроль и определенные тарифы. Переговоры идут уже несколько месяцев и пока не дали результата. Между страной и союзом сохраняется ряд серьезных разногласий, включая условия рыболовства и правила конкуренции.При этом договор необходимо заключить в очень короткий срок, ведь он должен быть юридически выверен, переведен на необходимые языки и ратифицирован в ЕС и Британии. Только после этого он сможет вступить в силу. Ранее эксперты не исключали, что ЕС и Британия смогут договориться о некотором не столь масштабном соглашении на первое время.

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/britaniya-1578864352.html

https://ria.ru/20201005/brexit-1578205134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выход британии из евросоюза, евросоюз, великобритания, в мире