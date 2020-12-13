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https://ria.ru/20201213/biznes-forum-1589041299.html
Четыре страны Евросоюза отказались участвовать в бизнес-форуме в Иране
Четыре страны Евросоюза отказались участвовать в бизнес-форуме в Иране
Франция, Германия, Италия и Австрия отказались от участия в бизнес-форуме в Иране из-за казни руководителя новостного портала Рухоллы Зама, заявил французский... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T23:58
2020-12-13T23:58
мид ирана
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сша
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в мире
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Франция, Германия, Италия и Австрия отказались от участия в бизнес-форуме в Иране из-за казни руководителя новостного портала Рухоллы Зама, заявил французский МИД.Власти Ирана казнили руководителя новостного портала "Амад Ньюз" в субботу утром. Франция назвала казнь варварской. Посла Франции в воскресенье вызвали вслед за послом ФРГ в МИД Ирана из-за заявлений Парижа по поводу казненного журналиста, послу был выражен протест."В связи с варварской и недопустимой казнью журналиста Рухоллы Зама, Франция, наряду с Германией, Австрией и Италией аннулирует участие своего посла в Иране в бизнес-форуме Европа-Иран, запланированном на 14 декабря", - говорится в заявлении французского министерства иностранных дел в Twitter.Наряду с этим вышло заявление организаторов о переносе форума, который должен был пройти 14-16 декабря в онлайн-формате.В середине октября 2019 года Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил о задержании Зама. Согласно открытым источникам, Зам активно освещал протесты декабря 2017 – января 2018 годов во всем Иране.Глава новостного портала, как отмечало агентство IRNA, был задержан за "антиреволюционную деятельность". Сообщалось, что его действия якобы направляла разведка Франции и он получал поддержку со стороны разведывательных служб США и Израиля. При этом появлялась информация о том, что ему приписывали публикацию данных об изготовлении зажигательных смесей и некоторых указаний по действиям во время беспорядков.По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, Зам жил в изгнании в Париже. КСИР, публикуя информацию о его задержании, не уточнял, каким образом силовикам удалось это сделать.
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мид ирана, италия, сша, париж, в мире

Четыре страны Евросоюза отказались участвовать в бизнес-форуме в Иране

23:58 13.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Франция, Германия, Италия и Австрия отказались от участия в бизнес-форуме в Иране из-за казни руководителя новостного портала Рухоллы Зама, заявил французский МИД.
Власти Ирана казнили руководителя новостного портала "Амад Ньюз" в субботу утром. Франция назвала казнь варварской. Посла Франции в воскресенье вызвали вслед за послом ФРГ в МИД Ирана из-за заявлений Парижа по поводу казненного журналиста, послу был выражен протест.
"В связи с варварской и недопустимой казнью журналиста Рухоллы Зама, Франция, наряду с Германией, Австрией и Италией аннулирует участие своего посла в Иране в бизнес-форуме Европа-Иран, запланированном на 14 декабря", - говорится в заявлении французского министерства иностранных дел в Twitter.
Наряду с этим вышло заявление организаторов о переносе форума, который должен был пройти 14-16 декабря в онлайн-формате.
Руководитель новостного портала Амад Ньюз Рухолла Зам в зале суда в Тегеране, Иран. 2 июня 2020 - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 15:09
"Репортеры без границ" возмущены казнью в Иране главы портала "Амад Ньюз"
В середине октября 2019 года Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил о задержании Зама. Согласно открытым источникам, Зам активно освещал протесты декабря 2017 – января 2018 годов во всем Иране.
Глава новостного портала, как отмечало агентство IRNA, был задержан за "антиреволюционную деятельность". Сообщалось, что его действия якобы направляла разведка Франции и он получал поддержку со стороны разведывательных служб США и Израиля. При этом появлялась информация о том, что ему приписывали публикацию данных об изготовлении зажигательных смесей и некоторых указаний по действиям во время беспорядков.
По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, Зам жил в изгнании в Париже. КСИР, публикуя информацию о его задержании, не уточнял, каким образом силовикам удалось это сделать.
 
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