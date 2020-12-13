https://ria.ru/20201213/biznes-forum-1589041299.html

Четыре страны Евросоюза отказались участвовать в бизнес-форуме в Иране

Четыре страны Евросоюза отказались участвовать в бизнес-форуме в Иране

Франция, Германия, Италия и Австрия отказались от участия в бизнес-форуме в Иране из-за казни руководителя новостного портала Рухоллы Зама, заявил французский... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T23:58

2020-12-13T23:58

2020-12-13T23:58

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сша

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Франция, Германия, Италия и Австрия отказались от участия в бизнес-форуме в Иране из-за казни руководителя новостного портала Рухоллы Зама, заявил французский МИД.Власти Ирана казнили руководителя новостного портала "Амад Ньюз" в субботу утром. Франция назвала казнь варварской. Посла Франции в воскресенье вызвали вслед за послом ФРГ в МИД Ирана из-за заявлений Парижа по поводу казненного журналиста, послу был выражен протест."В связи с варварской и недопустимой казнью журналиста Рухоллы Зама, Франция, наряду с Германией, Австрией и Италией аннулирует участие своего посла в Иране в бизнес-форуме Европа-Иран, запланированном на 14 декабря", - говорится в заявлении французского министерства иностранных дел в Twitter.Наряду с этим вышло заявление организаторов о переносе форума, который должен был пройти 14-16 декабря в онлайн-формате.В середине октября 2019 года Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил о задержании Зама. Согласно открытым источникам, Зам активно освещал протесты декабря 2017 – января 2018 годов во всем Иране.Глава новостного портала, как отмечало агентство IRNA, был задержан за "антиреволюционную деятельность". Сообщалось, что его действия якобы направляла разведка Франции и он получал поддержку со стороны разведывательных служб США и Израиля. При этом появлялась информация о том, что ему приписывали публикацию данных об изготовлении зажигательных смесей и некоторых указаний по действиям во время беспорядков.По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, Зам жил в изгнании в Париже. КСИР, публикуя информацию о его задержании, не уточнял, каким образом силовикам удалось это сделать.

https://ria.ru/20201212/iran-1588916162.html

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мид ирана, италия, сша, париж, в мире