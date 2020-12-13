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Бахрейн одобрил регистрацию китайской вакцины против коронавируса
Бахрейн одобрил регистрацию китайской вакцины против коронавируса
Медицинский регулятор Бахрейна одобрил регистрацию в стране вакцины против коронавируса, разработанной китайской компанией Sinopharm, сообщает бахрейнское... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T11:28
2020-12-13T11:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
бахрейн
в мире
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Медицинский регулятор Бахрейна одобрил регистрацию в стране вакцины против коронавируса, разработанной китайской компанией Sinopharm, сообщает бахрейнское агентство BNA.По сообщению агентства, Национальное управление регулирования здравоохранения одобрило официальную регистрацию разработанной Sinopharm вакцины от COVID-19, показавшей эффективность в 86%.Отмечается, что Бахрейн принимал участие в третьей фазе клинических испытаний вакцины от Sinopharm. В ноябре власти королевства также одобрили ее использование для вакцинации людей, тесно работающих с заразившимися коронавирусной инфекцией.Ранее власти Бахрейна также выдали экстренное разрешение на использование в стране вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.По данным министерства здравоохранения Бахрейна, в настоящее время в королевстве 1592 человека проходят лечение от коронавируса, 87 025 ранее здоровели, 348 пациентов с COVID-19 скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, китай, бахрейн, в мире

Бахрейн одобрил регистрацию китайской вакцины против коронавируса

11:28 13.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Медик готовит шприц с вакциной
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Медицинский регулятор Бахрейна одобрил регистрацию в стране вакцины против коронавируса, разработанной китайской компанией Sinopharm, сообщает бахрейнское агентство BNA.
По сообщению агентства, Национальное управление регулирования здравоохранения одобрило официальную регистрацию разработанной Sinopharm вакцины от COVID-19, показавшей эффективность в 86%.
Отмечается, что Бахрейн принимал участие в третьей фазе клинических испытаний вакцины от Sinopharm. В ноябре власти королевства также одобрили ее использование для вакцинации людей, тесно работающих с заразившимися коронавирусной инфекцией.
Ранее власти Бахрейна также выдали экстренное разрешение на использование в стране вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.
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По данным министерства здравоохранения Бахрейна, в настоящее время в королевстве 1592 человека проходят лечение от коронавируса, 87 025 ранее здоровели, 348 пациентов с COVID-19 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайБахрейнВ мире
 
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