https://ria.ru/20201213/bakhreyn-1588980750.html

Бахрейн одобрил регистрацию китайской вакцины против коронавируса

Бахрейн одобрил регистрацию китайской вакцины против коронавируса

Медицинский регулятор Бахрейна одобрил регистрацию в стране вакцины против коронавируса, разработанной китайской компанией Sinopharm, сообщает бахрейнское... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T11:28

2020-12-13T11:28

2020-12-13T11:28

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

китай

бахрейн

в мире

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Медицинский регулятор Бахрейна одобрил регистрацию в стране вакцины против коронавируса, разработанной китайской компанией Sinopharm, сообщает бахрейнское агентство BNA.По сообщению агентства, Национальное управление регулирования здравоохранения одобрило официальную регистрацию разработанной Sinopharm вакцины от COVID-19, показавшей эффективность в 86%.Отмечается, что Бахрейн принимал участие в третьей фазе клинических испытаний вакцины от Sinopharm. В ноябре власти королевства также одобрили ее использование для вакцинации людей, тесно работающих с заразившимися коронавирусной инфекцией.Ранее власти Бахрейна также выдали экстренное разрешение на использование в стране вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.По данным министерства здравоохранения Бахрейна, в настоящее время в королевстве 1592 человека проходят лечение от коронавируса, 87 025 ранее здоровели, 348 пациентов с COVID-19 скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

китай

бахрейн

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коронавирус covid-19, китай, бахрейн, в мире