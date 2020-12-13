https://ria.ru/20201213/astrologiya-1588842889.html

Названы самые удачные дни в 2021 году для каждого знака зодиака

Названы самые удачные дни в 2021 году для каждого знака зодиака

В издании Times of India опубликовали астрологический прогноз, в котором рассказали, какой из дней предстоящего года, окажется наиболее удачным для каждого... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T06:23

2020-12-13T06:23

2020-12-13T06:23

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В издании Times of India опубликовали астрологический прогноз, в котором рассказали, какой из дней предстоящего года, окажется наиболее удачным для каждого знака зодиака. В 2021 году Овнам особенно повезет 15 апреля. В этот день представители этого знака будут прекрасно себя чувствовать, получат возможность открыть для себя что-то новое и даже встретить любовь. Не исключено, что это будет один из лучших дней в их жизни. У Тельцов самый удачный день выпадет на 17 января 2021 года. Звезды помогут представителям этого знака погрузиться в любимое дело и добиться в нем успехов. Возможно даже, начать бизнес. В этот день Тельцам может повезти и в любви. Согласно прогнозу 28 мая Близнецов ждет "бал". Этот день окажется идеальным временем для того чтобы познакомиться с новыми людьми или сблизиться с хорошими знакомыми. Главное, извлечь из этого общения максимум пользы, независимо от того, касается ли оно работы или отношений. Самым удачным днем у Раков будет 23 июня. С утра они почувствуют будто помолодели на несколько лет и ощутят огромный наплыв положительных эмоций. В этот же день их ждет много хорошего. Львам повезет 13 июля. Учитывая то, что им пришлось пережить тяжелые времена во время карантина, этот день сделает их по-настоящему счастливыми. Их ждет много радостных моментов и приключений, а также будет возможность блеснуть.Для Дев прекрасным днем станет 18 августа. Они смогут проявить себя в профессии, а также незабываемо провести время со второй половинкой или человеком, который нравится. Для Весов чрезвычайно удачным окажется 6 сентября, особенно с точки зрения любви и романтики. В этот день также велика вероятность того, что Весы познакомятся с новыми людьми, от общения с которыми узнают много интересного. Скорпионам стоит обратить внимание на 18 ноября. Это будет замечательный день для того чтобы максимально уделить время своим увлечениям, работе, отношениям — в общем, всему тому, что Скорпионы любят больше всего. Рожденным в знак Стрельца с нетерпением стоит ждать 21 мая. Это будет день, наполненный захватывающими приключениями и веселыми занятиями. У Стрельцов также будет достаточно времени, чтобы провести его с близкими. Для практичных Козерогов удачное время для заключения важных сделок и договоров — 23 августа. И хотя представители этого знака прекрасно знают, как устроен мир, немного удачи от звезд никогда не повредит. Водолеи найдут путь к счастью и любви 29 ноября. Этот же день станет лучшим, чтобы принимать решения и идти к успеху. У Рыб самый удачный день выпадет на 3 июня. Их окружат лаской, любовью и заботой, которые они так заслуживают. В этот день Рыбы могут смело знакомиться с новыми людьми. Не исключено, что одна из таких встреч в будущем перерастет в красивую любовную историю.

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https://ria.ru/20201206/goroskop-1587731072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гороскоп, астрология, стиль жизни