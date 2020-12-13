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Археологи обнаружили редкий артефакт в скальной гробнице
Археологи обнаружили редкий артефакт в скальной гробнице
В Хорватии археологи обнаружили редкий иллирийский шлем, об этом сообщает портал Greek Reporter. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T07:43
2020-12-13T07:55
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В Хорватии археологи обнаружили редкий иллирийский шлем, об этом сообщает портал Greek Reporter.Находка была сделана в скальной гробнице воина, датируемой IV веком до нашей эры, во время археологических работ в Южной Далмации. Сообщается, что шлем данного типа (греко-иллирийский) считается очень редким артефактом. Элемент доспехов этого типа изначально использовался древними этрусками и скифами, впоследствии он стал популярным среди греческих воинов. Помимо шлема, ученые также обнаружили множество других ценных предметов той эпохи, включая несколько видов оружия. Отмечается, что вместе с воином в гробнице были похоронены по меньшей мере еще два человека.
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хорватия, в мире

Археологи обнаружили редкий артефакт в скальной гробнице

07:43 13.12.2020 (обновлено: 07:55 13.12.2020)
 
CC0 / Jumbuk73 / Инструменты археолога
Инструменты археолога - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
CC0 / Jumbuk73 /
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В Хорватии археологи обнаружили редкий иллирийский шлем, об этом сообщает портал Greek Reporter.
Находка была сделана в скальной гробнице воина, датируемой IV веком до нашей эры, во время археологических работ в Южной Далмации.
Сообщается, что шлем данного типа (греко-иллирийский) считается очень редким артефактом. Элемент доспехов этого типа изначально использовался древними этрусками и скифами, впоследствии он стал популярным среди греческих воинов.
Помимо шлема, ученые также обнаружили множество других ценных предметов той эпохи, включая несколько видов оружия.
Отмечается, что вместе с воином в гробнице были похоронены по меньшей мере еще два человека.
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