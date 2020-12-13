https://ria.ru/20201213/artefakt-1588967908.html
Археологи обнаружили редкий артефакт в скальной гробнице
Археологи обнаружили редкий артефакт в скальной гробнице
В Хорватии археологи обнаружили редкий иллирийский шлем, об этом сообщает портал Greek Reporter. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T07:43
2020-12-13T07:43
2020-12-13T07:55
риа наука
хорватия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152999/63/1529996337_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_82c0bb51b42546fa5952f03f4d4280a6.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В Хорватии археологи обнаружили редкий иллирийский шлем, об этом сообщает портал Greek Reporter.Находка была сделана в скальной гробнице воина, датируемой IV веком до нашей эры, во время археологических работ в Южной Далмации. Сообщается, что шлем данного типа (греко-иллирийский) считается очень редким артефактом. Элемент доспехов этого типа изначально использовался древними этрусками и скифами, впоследствии он стал популярным среди греческих воинов. Помимо шлема, ученые также обнаружили множество других ценных предметов той эпохи, включая несколько видов оружия. Отмечается, что вместе с воином в гробнице были похоронены по меньшей мере еще два человека.
https://ria.ru/20201130/artefakt-1586890674.html
хорватия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152999/63/1529996337_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_40530b1a844be1c571d93a187f74e9f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорватия, в мире
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости.
В Хорватии
археологи обнаружили редкий иллирийский шлем, об этом сообщает портал Greek Reporter
.
Находка была сделана в скальной гробнице воина, датируемой IV веком до нашей эры, во время археологических работ в Южной Далмации.
Сообщается, что шлем данного типа (греко-иллирийский) считается очень редким артефактом. Элемент доспехов этого типа изначально использовался древними этрусками и скифами, впоследствии он стал популярным среди греческих воинов.
Помимо шлема, ученые также обнаружили множество других ценных предметов той эпохи, включая несколько видов оружия.
Отмечается, что вместе с воином в гробнице были похоронены по меньшей мере еще два человека.