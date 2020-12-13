https://ria.ru/20201213/artefakt-1588967908.html

Археологи обнаружили редкий артефакт в скальной гробнице

Археологи обнаружили редкий артефакт в скальной гробнице

В Хорватии археологи обнаружили редкий иллирийский шлем, об этом сообщает портал Greek Reporter. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T07:43

2020-12-13T07:43

2020-12-13T07:55

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В Хорватии археологи обнаружили редкий иллирийский шлем, об этом сообщает портал Greek Reporter.Находка была сделана в скальной гробнице воина, датируемой IV веком до нашей эры, во время археологических работ в Южной Далмации. Сообщается, что шлем данного типа (греко-иллирийский) считается очень редким артефактом. Элемент доспехов этого типа изначально использовался древними этрусками и скифами, впоследствии он стал популярным среди греческих воинов. Помимо шлема, ученые также обнаружили множество других ценных предметов той эпохи, включая несколько видов оружия. Отмечается, что вместе с воином в гробнице были похоронены по меньшей мере еще два человека.

https://ria.ru/20201130/artefakt-1586890674.html

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