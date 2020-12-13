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Умер спикер госсовета Республики Алтай Владимир Тюлентин

Умер спикер госсовета Республики Алтай Владимир Тюлентин

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил о смерти спикера государственного собрания – Эл Курултая Республики Алтай Владимира Тюлентина, выразив... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T08:21

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2020-12-13T08:22

олег хорохордин

республика алтай

политика

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил о смерти спикера государственного собрания – Эл Курултая Республики Алтай Владимира Тюлентина, выразив соболезнования его родным и близким.Он отметил, что Тюлентин был настоящим патриотом своей малой родины, отличался внимательностью к жителям Алтая, лично участвовал в решении проблемных вопросов. Глава региона добавил, что Тюлентин был "безусловным авторитетом и примером для своих коллег, для всех нас".Тюлентину было 66 лет.

республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег хорохордин, республика алтай, политика