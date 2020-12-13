Умер спикер госсовета Республики Алтай Владимир Тюлентин
08:21 13.12.2020 (обновлено: 08:22 13.12.2020)
© Официальный сайт Государственного Собрания Республики АлтайПредседатель Государственного Собрания Республики Алтай Владимир Тюлентин. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил о смерти спикера государственного собрания – Эл Курултая Республики Алтай Владимира Тюлентина, выразив соболезнования его родным и близким.
"Ушел из жизни спикер государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай Владимир Николаевич Тюлентин... Это большая утрата для всей Республики Алтай. Искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал Владимира Николаевича. Светлая память", - написал Хорохордин в Instagram.
Он отметил, что Тюлентин был настоящим патриотом своей малой родины, отличался внимательностью к жителям Алтая, лично участвовал в решении проблемных вопросов. Глава региона добавил, что Тюлентин был "безусловным авторитетом и примером для своих коллег, для всех нас".
Тюлентину было 66 лет.