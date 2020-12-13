https://ria.ru/20201213/alkogol-1589000054.html
Собянин ответил на вопрос об ограничении продажи алкоголя в Новый год
Собянин ответил на вопрос об ограничении продажи алкоголя в Новый год
Смысла ограничивать продажу алкоголя нет, в мире богатый опыт введения сухих законов, это заканчивалось повальным пьянством, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T15:12
2020-12-13T15:12
2020-12-13T15:12
сергей собянин
москва
алкоголь
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Смысла ограничивать продажу алкоголя нет, в мире богатый опыт введения сухих законов, это заканчивалось повальным пьянством, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."В мире вообще богатый опыт введения сухих законов, как правило, это все заканчивалось повальным пьянством, поэтому не вижу никакого смысла в этом", - сообщил Собянин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, будут ли вводиться ограничения на продажу алкогольных напитков в новогодние праздники.
https://ria.ru/20201209/alkogol-1588485762.html
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сергей собянин, москва, алкоголь, общество