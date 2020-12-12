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На протестной акции в Париже задержали более ста человек
На протестной акции в Париже задержали более ста человек
На акции протеста в Париже задержали по меньшей мере 107 человек, передает телеканал BFMTV со ссылкой на Министерство внутренних дел Франции. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T19:26
2020-12-12T19:54
жеральд дарманен
протесты
парламент франции
франция
париж
в мире
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На акции протеста в Париже задержали по меньшей мере 107 человек, передает телеканал BFMTV со ссылкой на Министерство внутренних дел Франции.Ведомство представило новые данные чуть позднее 16:30 по местному времени (18:30 мск). Ранее глава МВД Жеральд Дарманен сообщал о 81 задержании.В Париже четвертую субботу подряд проходит акция против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности". Корреспондент РИА Новости передавал с места событий, что силовики прибегают к жестким мерам, оттесняя демонстрантов. Предыдущие шествия сопровождались беспорядками и погромами.Законопроект "О глобальной безопасности"Нацсобрание (нижняя палата французского парламента) 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Статья 24 предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что статья 24 нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. Во французских городах начались акции протеста. При этом в правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.Впоследствии парламентское большинство решило переписать 24-ю статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат (верхняя палата парламента) рассмотрит законопроект в январе.
https://ria.ru/20201029/frantsiya-1581974459.html
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7 495 645-6601
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Полицейские разгоняют участников митинга в Париже
Четвертую субботу подряд в Париже акция против законопроекта "О глобальной безопасности". Полицейские вмешались в шествие, чтобы рассеять группу агрессивно настроенных Black-blocs, которые устраивают беспорядки.
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жеральд дарманен, протесты, парламент франции, франция, париж, в мире

На протестной акции в Париже задержали более ста человек

19:26 12.12.2020 (обновлено: 19:54 12.12.2020)
 
© REUTERS / Charles PlatiauАкция против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности" в Париже, Франция
Акция против 24-й статьи законопроекта О глобальной безопасности в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© REUTERS / Charles Platiau
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На акции протеста в Париже задержали по меньшей мере 107 человек, передает телеканал BFMTV со ссылкой на Министерство внутренних дел Франции.
Ведомство представило новые данные чуть позднее 16:30 по местному времени (18:30 мск). Ранее глава МВД Жеральд Дарманен сообщал о 81 задержании.
В Париже четвертую субботу подряд проходит акция против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности". Корреспондент РИА Новости передавал с места событий, что силовики прибегают к жестким мерам, оттесняя демонстрантов. Предыдущие шествия сопровождались беспорядками и погромами.

Законопроект "О глобальной безопасности"

Нацсобрание (нижняя палата французского парламента) 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Статья 24 предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".
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Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что статья 24 нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. Во французских городах начались акции протеста. При этом в правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.
Впоследствии парламентское большинство решило переписать 24-ю статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат (верхняя палата парламента) рассмотрит законопроект в январе.
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