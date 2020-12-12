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Пензенская область объявит 31 декабря выходным для госслужащих

Пензенская область объявит 31 декабря выходным для госслужащих

Пензенская область объявит 31 декабря выходным для сотрудников министерств и ведомств правительства региона, а главам муниципалитетов и руководителям... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T14:36

2020-12-12T14:36

2020-12-12T14:36

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иван белозерцев

пензенская область

общество

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САРАТОВ, 12 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенская область объявит 31 декабря выходным для сотрудников министерств и ведомств правительства региона, а главам муниципалитетов и руководителям предприятий рекомендует принять для своих работников такое же решение, заявил губернатор Иван Белозерцев.В начале декабря член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря."Я, как и в прошлом году, приму такое решение, это будет касаться правительства Пензенской области, министерств. Будет рекомендовано главам муниципальных образований принять такое же решение..., и они такое решение примут - у меня в этом сомнений нет", - сказал Белозерцев в ходе прямой линии с жителями, которая транслировалась в его аккаунте в Instagram, отвечая на вопрос ведущей, будет ли объявлен выходной на 31 декабря."У меня будут рекомендации, в соответствии с законом я обращусь в этих рекомендациях к руководителям промышленных предприятий и организаций, которые своими решениями могли бы последовать моему примеру, чтобы 31 число было для абсолютного большинства граждан выходным днем", - добавил глава региона.Власти порядка 20 российских регионов уже решили, что 31 декабря будет для местных муниципальных служащих выходным днем, большая часть из них перенесла рабочий день на субботу, 26 декабря, еще семь субъектов страны однозначно решили работать в последний день года.

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван белозерцев, пензенская область, общество