https://ria.ru/20201212/vybory-1588955291.html
Суд отказал Трампу в пересмотре результатов выборов в Висконсине
Суд отказал Трампу в пересмотре результатов выборов в Висконсине
Федеральный суд отказал президенту США Дональду Трампу в пересмотре результатов выборов в Висконсине, говорится в решении суда. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T21:54
2020-12-12T21:54
2020-12-12T22:04
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
висконсин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585184463_0:417:2899:2048_1920x0_80_0_0_6c0b1cf65f470825446809370706f91c.jpg
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральный суд отказал президенту США Дональду Трампу в пересмотре результатов выборов в Висконсине, говорится в решении суда."Поскольку истец не смог показать ясных нарушений директив местного законодательного собрания (по проведению выборов - ред.), его иск должен быть отклонен", - постановил судья Бретт Ладвиг.По официальным данным, демократ Джо Байден выиграл у Трампа в Висконсине с отрывом менее чем в 0,7 процентного пункта, или 20,7 тысячи голосов. В результате Байден получил всех 10 выборщиков от Висконсина, который Трамп четыре года назад выиграл также с минимальным отрывом."Это исключительный иск. Действующий президент, который безуспешно боролся за переизбрание, попросил федеральный суд помочь аннулировать результаты народного голосования, основываясь на спорных вопросах проведения выборов, которые он очевидным образом мог поднять до голосования. Суд все равно дал истцу шанс отстаивать свою правоту, и тот проиграл по существу дела", - заявил судья.
висконсин
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585184463_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_2eb8c54074544569cb214630f4f86c55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире