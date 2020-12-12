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Суд отказал Трампу в пересмотре результатов выборов в Висконсине

Суд отказал Трампу в пересмотре результатов выборов в Висконсине

Федеральный суд отказал президенту США Дональду Трампу в пересмотре результатов выборов в Висконсине, говорится в решении суда. РИА Новости, 12.12.2020

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральный суд отказал президенту США Дональду Трампу в пересмотре результатов выборов в Висконсине, говорится в решении суда."Поскольку истец не смог показать ясных нарушений директив местного законодательного собрания (по проведению выборов - ред.), его иск должен быть отклонен", - постановил судья Бретт Ладвиг.По официальным данным, демократ Джо Байден выиграл у Трампа в Висконсине с отрывом менее чем в 0,7 процентного пункта, или 20,7 тысячи голосов. В результате Байден получил всех 10 выборщиков от Висконсина, который Трамп четыре года назад выиграл также с минимальным отрывом."Это исключительный иск. Действующий президент, который безуспешно боролся за переизбрание, попросил федеральный суд помочь аннулировать результаты народного голосования, основываясь на спорных вопросах проведения выборов, которые он очевидным образом мог поднять до голосования. Суд все равно дал истцу шанс отстаивать свою правоту, и тот проиграл по существу дела", - заявил судья.

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дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире