https://ria.ru/20201212/vybory-1588872433.html

Верховный суд США отклонил иск Техаса о пересмотре итогов выборов

Верховный суд США отклонил иск Техаса о пересмотре итогов выборов

Верховный суд США отказался рассмотреть иск генпрокурора Техаса, потребовавшего непризнания итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов, сообщает... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T02:40

2020-12-12T02:40

2020-12-12T09:25

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Верховный суд США отказался рассмотреть иск генпрокурора Техаса, потребовавшего непризнания итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов, сообщает агентство Рейтер.Судьи не нашли оснований для того, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в четырех других штатах.Адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что они продолжат бороться, в частности, в окружных судах.Сам действующий президент сказал, что иск "был выброшен" безосновательно, а Верховный суд его подвел."Решительный и быстрый" отказДемократ Джо Байден и его предвыборный штаб не удивлены решением Верховного суда США, заявил представитель штаба Байдена Майк Гвин.Они расценили решение суда как "решительное и быстрое". Попытки Техаса и поддержавших его республиканцев представители Байдена назвали "безосновательными"."Спасти США"Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон ранее подал иск, в котором потребовал объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех колеблющихся штатах, где победил Джо Байден. Обращение поддержали 17 возглавляемых республиканцами штатов и более 100 республиканцев в конгрессе. Утверждается, что голосование в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган прошло с нарушениями конституции, поскольку их власти незаконно изменяли выборное законодательство под предлогом пандемии коронавируса.Президент Дональд Трамп потребовал включить его в иск как заинтересованное лицо и открыто призывал судей Верховного суда "спасти США", рассмотрев иск в его пользу.

https://ria.ru/20201212/vybory-1588869854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире