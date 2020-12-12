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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201212/vybory-1588872433.html
Верховный суд США отклонил иск Техаса о пересмотре итогов выборов
Верховный суд США отклонил иск Техаса о пересмотре итогов выборов
Верховный суд США отказался рассмотреть иск генпрокурора Техаса, потребовавшего непризнания итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов, сообщает... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T02:40
2020-12-12T09:25
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Верховный суд США отказался рассмотреть иск генпрокурора Техаса, потребовавшего непризнания итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов, сообщает агентство Рейтер.Судьи не нашли оснований для того, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в четырех других штатах.Адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что они продолжат бороться, в частности, в окружных судах.Сам действующий президент сказал, что иск "был выброшен" безосновательно, а Верховный суд его подвел."Решительный и быстрый" отказДемократ Джо Байден и его предвыборный штаб не удивлены решением Верховного суда США, заявил представитель штаба Байдена Майк Гвин.Они расценили решение суда как "решительное и быстрое". Попытки Техаса и поддержавших его республиканцев представители Байдена назвали "безосновательными"."Спасти США"Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон ранее подал иск, в котором потребовал объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех колеблющихся штатах, где победил Джо Байден. Обращение поддержали 17 возглавляемых республиканцами штатов и более 100 республиканцев в конгрессе. Утверждается, что голосование в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган прошло с нарушениями конституции, поскольку их власти незаконно изменяли выборное законодательство под предлогом пандемии коронавируса.Президент Дональд Трамп потребовал включить его в иск как заинтересованное лицо и открыто призывал судей Верховного суда "спасти США", рассмотрев иск в его пользу.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Верховный суд США отклонил иск Техаса о пересмотре итогов выборов

02:40 12.12.2020 (обновлено: 09:25 12.12.2020)
 
© AP Photo / Matt SlocumСотрудница избирательной комиссии после окончания голосования на президентских выборах в США
Сотрудница избирательной комиссии после окончания голосования на президентских выборах в США - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© AP Photo / Matt Slocum
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Верховный суд США отказался рассмотреть иск генпрокурора Техаса, потребовавшего непризнания итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов, сообщает агентство Рейтер.
Судьи не нашли оснований для того, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в четырех других штатах.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
01:03Выборы президента США — 2020
Суд в Висконсине отказал штабу Трампа в пересмотре итога выборов
Адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что они продолжат бороться, в частности, в окружных судах.
Сам действующий президент сказал, что иск "был выброшен" безосновательно, а Верховный суд его подвел.

"Решительный и быстрый" отказ

Демократ Джо Байден и его предвыборный штаб не удивлены решением Верховного суда США, заявил представитель штаба Байдена Майк Гвин.
Они расценили решение суда как "решительное и быстрое". Попытки Техаса и поддержавших его республиканцев представители Байдена назвали "безосновательными".
Подсчет голосов на выборах президента США, Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 00:29Выборы президента США — 2020
"Колеблющиеся" штаты в США отвергли претензии по проведению выборов

"Спасти США"

Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон ранее подал иск, в котором потребовал объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех колеблющихся штатах, где победил Джо Байден. Обращение поддержали 17 возглавляемых республиканцами штатов и более 100 республиканцев в конгрессе. Утверждается, что голосование в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган прошло с нарушениями конституции, поскольку их власти незаконно изменяли выборное законодательство под предлогом пандемии коронавируса.
Президент Дональд Трамп потребовал включить его в иск как заинтересованное лицо и открыто призывал судей Верховного суда "спасти США", рассмотрев иск в его пользу.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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