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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
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Суд в Висконсине отказал штабу Трампа в пересмотре итога выборов
Суд в Висконсине отказал штабу Трампа в пересмотре итога выборов
Судья в штате Висконсин отказал предвыборному штабу Трампа в признании недействительными более 220 тысяч голосов и непризнания итога прошедших в ноябре... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T01:03
2020-12-12T01:03
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
висконсин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Судья в штате Висконсин отказал предвыборному штабу Трампа в признании недействительными более 220 тысяч голосов и непризнания итога прошедших в ноябре президентских выборов, сообщает National Public Radio.Судья Стивен Симанек на заседании в пятницу подтвердил сертификацию результатов выборов по итогам затребованного Трампом пересчета голосов в двух округах штата. Таким образом, он подтвердил объявленную ранее победу на президентских выборах в Висконсине демократа Джо Байдена. Штаб Трампа намерен обжаловать решение в Верховном суде штата.Действующий президент США Дональд Трамп не признает поражения на прошедших 3 ноября президентских выборах и пытается оспорить их законность в судах различных штатов. Один иск был также подан в Верховный суд.
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дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире

Суд в Висконсине отказал штабу Трампа в пересмотре итога выборов

01:03 12.12.2020
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Судья в штате Висконсин отказал предвыборному штабу Трампа в признании недействительными более 220 тысяч голосов и непризнания итога прошедших в ноябре президентских выборов, сообщает National Public Radio.
Судья Стивен Симанек на заседании в пятницу подтвердил сертификацию результатов выборов по итогам затребованного Трампом пересчета голосов в двух округах штата. Таким образом, он подтвердил объявленную ранее победу на президентских выборах в Висконсине демократа Джо Байдена. Штаб Трампа намерен обжаловать решение в Верховном суде штата.
Действующий президент США Дональд Трамп не признает поражения на прошедших 3 ноября президентских выборах и пытается оспорить их законность в судах различных штатов. Один иск был также подан в Верховный суд.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденВисконсинСШАВ мире
 
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