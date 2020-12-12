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Суд в Висконсине отказал штабу Трампа в пересмотре итога выборов
Суд в Висконсине отказал штабу Трампа в пересмотре итога выборов
Судья в штате Висконсин отказал предвыборному штабу Трампа в признании недействительными более 220 тысяч голосов и непризнания итога прошедших в ноябре... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T01:03
2020-12-12T01:03
2020-12-12T01:03
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Судья в штате Висконсин отказал предвыборному штабу Трампа в признании недействительными более 220 тысяч голосов и непризнания итога прошедших в ноябре президентских выборов, сообщает National Public Radio.Судья Стивен Симанек на заседании в пятницу подтвердил сертификацию результатов выборов по итогам затребованного Трампом пересчета голосов в двух округах штата. Таким образом, он подтвердил объявленную ранее победу на президентских выборах в Висконсине демократа Джо Байдена. Штаб Трампа намерен обжаловать решение в Верховном суде штата.Действующий президент США Дональд Трамп не признает поражения на прошедших 3 ноября президентских выборах и пытается оспорить их законность в судах различных штатов. Один иск был также подан в Верховный суд.
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РИА Новости
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дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире