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В Екатеринбурге пьяный мужчина избил прибывшего на вызов к ребенку врача
В Екатеринбурге пьяный мужчина избил прибывшего на вызов к ребенку врача
В Екатеринбурге мужчина избил врача, прибывшего на вызов к ребенку, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T14:53
2020-12-12T14:53
2020-12-12T15:41
валерий горелых
гумвд
свердловская область
екатеринбург
кировский район
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек — РИА Новости. В Екатеринбурге мужчина избил врача, прибывшего на вызов к ребенку, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.Утром 12 декабря в отдел полиции № 3 Екатеринбурга поступило сообщение от заведующего отделением неотложной помощи одной из детских поликлиник, о том, что его врача избили, когда тот выезжал в Трамвайный переулок к пациенту. На месте полицейские задержали 46-летнего местного жителя. Он был сильно пьян.Мужчину доставили в дежурную часть территориального ОВД. В отношении него составили протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство", также возможно возбуждение уголовного дела по статье об умышленном причинении вреда здоровью. По ней задержанный уже был судим, отметил Горелых.Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга по факту данного инцидента организовал доследственную проверку.
https://ria.ru/20200727/1575010635.html
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валерий горелых, гумвд, свердловская область, екатеринбург, кировский район, происшествия