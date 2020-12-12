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https://ria.ru/20201212/volonter-1588878437.html
Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
Итальянский волонтер Валерио Дзанетти, просивший у президента Владимира Путина российское гражданство, получил российский паспорт, сообщила официальный... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T08:22
2020-12-12T12:05
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Итальянский волонтер Валерио Дзанетти, просивший у президента Владимира Путина российское гражданство, получил российский паспорт, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.На прошлой неделе Дзанетти во время беседы с президентом высказал просьбу о принятии российского гражданства. Дзанетти уже более восьми лет живет в Красноярске, преподает иностранные языки, принимает участие в волонтерском движении "Мы вместе"."Сегодня, в День Конституции Российской Федерации, в городе Красноярске волонтер из Италии Валерио Дзанетти принял российское гражданство. Торжественное мероприятие с участием начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю, генерал-лейтенанта полиции Александра Речицкого и губернатора Красноярского края Александра Усса состоялось в новом здании Управления по вопросам миграции краевого главка", — сказала Волк. Она добавила, что Дзанетти был признан носителем русского языка на заседании комиссии главка. При помощи сотрудников полиции были оперативно собраны и оформлены все необходимые документы и решение о приеме в гражданство Российской Федерации."Новый гражданин России в ответном слове поблагодарил президента Владимира Путина, органы государственной власти и сотрудников полиции, оперативно оказавших ему помощь в осуществлении мечты", — добавила Волк.
https://ria.ru/20201208/grazhdanstvo-1588187236.html
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ирина волк, александр усс, красноярский край, италия, россия, владимир путин, общество

Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт

08:22 12.12.2020 (обновлено: 12:05 12.12.2020)
 
© Фото : МВД РоссииВалерио Дзанетти
Валерио Дзанетти - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Фото : МВД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Итальянский волонтер Валерио Дзанетти, просивший у президента Владимира Путина российское гражданство, получил российский паспорт, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
На прошлой неделе Дзанетти во время беседы с президентом высказал просьбу о принятии российского гражданства. Дзанетти уже более восьми лет живет в Красноярске, преподает иностранные языки, принимает участие в волонтерском движении "Мы вместе".
Валерио Дзанетти - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 12:42
Просивший у Путина гражданство итальянец рассказал, за что полюбил Россию
"Сегодня, в День Конституции Российской Федерации, в городе Красноярске волонтер из Италии Валерио Дзанетти принял российское гражданство. Торжественное мероприятие с участием начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю, генерал-лейтенанта полиции Александра Речицкого и губернатора Красноярского края Александра Усса состоялось в новом здании Управления по вопросам миграции краевого главка", — сказала Волк. Она добавила, что Дзанетти был признан носителем русского языка на заседании комиссии главка. При помощи сотрудников полиции были оперативно собраны и оформлены все необходимые документы и решение о приеме в гражданство Российской Федерации.
"Новый гражданин России в ответном слове поблагодарил президента Владимира Путина, органы государственной власти и сотрудников полиции, оперативно оказавших ему помощь в осуществлении мечты", — добавила Волк.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 15:41
Сноуден в ближайшее время подаст заявление на российское гражданство
 
Ирина ВолкАлександр УссКрасноярский крайИталияРоссияВладимир ПутинОбщество
 
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