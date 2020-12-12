https://ria.ru/20201212/volonter-1588878437.html

Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт

Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт

Итальянский волонтер Валерио Дзанетти, просивший у президента Владимира Путина российское гражданство, получил российский паспорт, сообщила официальный... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T08:22

2020-12-12T08:22

2020-12-12T12:05

ирина волк

александр усс

красноярский край

италия

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588185427_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c55d69831425e43b6e941cc95b1d0e8e.jpg

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Итальянский волонтер Валерио Дзанетти, просивший у президента Владимира Путина российское гражданство, получил российский паспорт, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.На прошлой неделе Дзанетти во время беседы с президентом высказал просьбу о принятии российского гражданства. Дзанетти уже более восьми лет живет в Красноярске, преподает иностранные языки, принимает участие в волонтерском движении "Мы вместе"."Сегодня, в День Конституции Российской Федерации, в городе Красноярске волонтер из Италии Валерио Дзанетти принял российское гражданство. Торжественное мероприятие с участием начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю, генерал-лейтенанта полиции Александра Речицкого и губернатора Красноярского края Александра Усса состоялось в новом здании Управления по вопросам миграции краевого главка", — сказала Волк. Она добавила, что Дзанетти был признан носителем русского языка на заседании комиссии главка. При помощи сотрудников полиции были оперативно собраны и оформлены все необходимые документы и решение о приеме в гражданство Российской Федерации."Новый гражданин России в ответном слове поблагодарил президента Владимира Путина, органы государственной власти и сотрудников полиции, оперативно оказавших ему помощь в осуществлении мечты", — добавила Волк.

https://ria.ru/20201208/grazhdanstvo-1588187236.html

https://ria.ru/20201201/snouden-1587176357.html

красноярский край

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, александр усс, красноярский край, италия, россия, владимир путин, общество