https://ria.ru/20201212/virus-1588777281.html

"Это средневековье!" Чем бывает жизненно опасно лечиться от вируса

"Это средневековье!" Чем бывает жизненно опасно лечиться от вируса

Пандемия коронавируса подстегнула спрос на народные средства: растирание барсучьим жиром, отвары из чаги, чеснока, имбиря, грудное молоко в носоглотку. В Сети... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T08:00

2020-12-12T08:00

2020-12-12T16:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

растения

животные

общество

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Пандемия коронавируса подстегнула спрос на народные средства: растирание барсучьим жиром, отвары из чаги, чеснока, имбиря, грудное молоко в носоглотку. В Сети распространяются слухи об их якобы целительной силе против COVID-19. Некоторые в погоне за "лекарством от всего" даже готовы нарушить закон. Специалисты в очередной раз предостерегают: экспериментировать над собой весьма рискованно.Охота на барсуковВ ноябре омские полицейские задержали 42-летнего жителя Называевского района с девятью тушками барсука. Сезон охоты давно закрылся. По предварительным сведениям, браконьер выезжал на внедорожнике в лес, вскрывал лопатой норы животных, а затем отстреливал их. В пресс-службе УМВД России по Омской области РИА Новости сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 258 ("Незаконная охота"). "Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. После расследования дело направят в суд. Ему грозит либо штраф, либо лишение свободы до двух лет".Начальник управления охраны и использования животного мира регионального Минприроды Андрей Цехмистер в комментарии местным СМИ назвал этот случай "беспрецедентным": "Добыто большое количество с одного поселения. Такого за свою практику еще не встречал!"В ведомстве нам уточнили, что ущерб оценивается в 960 тысяч рублей. "Из девяти незаконно добытых барсуков четыре — самки. Весной они могли бы принести потомство. Разрушена зимовальная выводковая нора. У нарушителя не было при себе никаких разрешающих документов, — сказал сотрудник пресс-службы. — К тому же охотиться на этого зверя на территории Омской области можно строго в установленные сроки: с 15 августа по 31 октября".Браконьер неслучайно решился на свой страх и риск выйти на охоту: по Сети пошел слух о якобы полезных свойствах барсучьего жира для профилактики и лечения COVID-19. "Народное лекарство от всех недугов" активно выставляют на продажу в интернете. Цена выросла в несколько раз. Если еще летом трехлитровую банку можно было приобрести за восемьсот рублей, то теперь в лучшем случае — за три-четыре тысячи.Товар, говорят продавцы, не залеживается. "Смели все, что было. Очень много перекупщиков — они как раз и заламывают цены", — рассказывает один из омских торговцев. "У меня родственник оформлял лицензию на добычу, — добавляет другой. — Выходил на охоту в северных районах области. Между своими распределили, остальное — на продажу. Интересующихся в этом году много. На всех-то добра не хватит"."Это небезопасно"Барсуки приносят природе пользу и их надо охранять, считает профессор биологического факультета МГУ Николай Марфенин. Но к ним постоянно приковано пристальное внимание любителей народной медицины. О незаконном промысле сообщают регулярно, подчеркнул эксперт в комментарии РИА Новости. "Барсуки питаются мышами, лягушками, корешками растений, улитками. Словом, всеядные. Они регулируют количество других животных. Когда мышей слишком много, барсуки в первую очередь кормятся ими, — объясняет биолог. — Если уничтожать барсуков, мыши расплодятся и погубят урожай. Чтобы этого не произошло, и нужны естественные регуляторы популяции".Обычно барсучий жир используют как согревающее средство — растирают грудную клетку, спину. Также принимают внутрь при заболеваниях дыхательных путей. Однако реальных результатов клинических испытаний, доказывающих эффективность жира в борьбе с различными болезнями, в том числе инфекционными, нет. На это обратил внимание в разговоре с нами Андрей Малявин, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов, главный внештатный специалист — пульмонолог Минздрава."Нет никаких оснований рассматривать его в качестве лечебного средства. При COVID-19 тем более. Это небезопасно, — предупреждает врач. — Многие лекарства сделаны на основе растительного сырья, из которого выделяют активные компоненты. Все, что может вызвать негативный эффект, сводится к минимуму. К народным средствам отношение у меня скептическое — это же средневековье! Как правило, апологеты такого лечения, в том числе и гомеопатии, страдают шизофренией. Они увлечены сверхидеей, переубедить их очень сложно. Ведь массовой аудитории свойственно верить в чудеса"."Можно столько, сколько хочется"В свою очередь, врач-терапевт, специалист по адаптационной и интегративной медицине Елена Кудряшова из Санкт-Петербурга в комментарии РИА Новости отметила, что барсучий жир не оказывает никакого противовирусного и противобактериального действия. "Это средство не убирает причину заболевания. Его можно использовать как дополнение к основной терапии. Внутрь обычно принимают для восполнения дефицита минеральных веществ, повышения иммунитета. Однако я бы не рекомендовала делать это без консультации со специалистом. Лучше уж витаминные комплексы. Барсучий жир — естественный животный продукт, способный вызвать аллергическую реакцию. Богат жирными кислотами, что при чрезмерном употреблении грозит панкреатитом. Особенно если у человека проблемы с желудочно-кишечным трактом".Кудряшова советует принимать барсучий жир в фармацевтических капсулах: "Есть четкое представление, какого класса витамины, минералы там содержатся и в какой дозировке. Если же берем жир в естественном виде, сразу возникает вопрос: в каких условиях хранился, действительно ли он качественный, прошел ли вообще сертификацию. Непонятно, сколько содержится в одной ложке тех или иных полезных веществ — в природе всегда где-то чего-то больше и наоборот".Что касается наружного применения, втирать барсучий жир можно только на стадии выздоровления. "Растирание области грудины, спины облегчает отхождение мокроты, улучшает кровоток. Прежде чем приступать к процедуре, обязательно нужно посоветоваться с врачом. Этот жир помогает барсукам впадать в зимнюю спячку, обеспечивает питательными веществами, разогревает. При температуре его однозначно нельзя применять: это только усилит воспаление и инфекционный процесс", — говорит Кудряшова.Барсучий жир, судя по всему, не единственное средство против коронавируса в списке народных. В период эпидемии с полок магазинов уже пропадали имбирь, чеснок, лимон. Совсем отчаявшиеся глотали соду натощак, дышали над горячим паром. "Был такой случай: мать капала в нос грудное молоко ребенку. И обычное капали себе взрослые. Люди сами же создают благодатную среду для вирусов и бактерий. Некоторые вообще впрыскивают сок лука и чеснока, что может травмировать слизистую, которая и так раздражена из-за насморка, — продолжает врач. — Еще очень распространены отвары из чеснока, лимона, имбиря. Но дело в том, что человек во время болезни ест меньше обычного. Такая "ядерная смесь" на голодный желудок — это же верный гастрит. Или того хуже — язва".Для тех, кто все же не может обойтись без народных средств, Кудряшова рекомендует прежде всего обильное питье. "Подойдут отвары из малины, шиповника, смородины. Можно сколько хочется. Если, конечно, нет аллергической реакции. Еще обязательно полоскание носоглотки ромашкой, шалфеем, мятой, солевым раствором. Это убирает скопившуюся слизь, а также оказывает противовоспалительный эффект".Помимо прочего, в последнее время особой популярностью пользуется чага. На сайтах с объявлениями за гриб просят до полутора тысяч за килограмм. Не исключено, что такой интерес спровоцировало заявление Роспотребнадзора. Специалисты новосибирского государственного научного центра "Вектор" установили, что водный экстракт березовой чаги подавляет развитие COVID-19."Тамара Владимировна (заведующая лабораторией микологии "Вектора", профессор. — Прим. ред.) и ее коллеги лечились чагой, заразившись коронавирусом", — написали сотрудники Роспотребнадзора на странице ведомства в инстаграме. Там же рекомендация: в день — 150-200 миллилитров концентрата, "равномерно в течение суток". В холодильнике экстракт хранится до двух недель.Многие восприняли пост в штыки. "Мы живем в XXI веке, давайте публиковать информацию, основанную хотя бы на результатах небольших исследований. Кому какое дело, как лечилась Тамара Леопольдовна, если научными данными это никак не подтверждено?" — возмутилась в комментариях врач-онколог из Москвы."Вектор" уже подал заявку на патент ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2. В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили: результаты экспертизы по оценке эффективности препарата на основе экстракта березового гриба станут известны не ранее конца года. А пока специалисты призывают при первых же симптомах коронавирусной инфекции обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Следовать советам из соцсетей и экспериментировать над собой и близкими не стоит: можно сделать хуже.

https://ria.ru/20181210/1547595194.html

https://ria.ru/20200321/1568925173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), растения, животные, общество