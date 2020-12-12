https://ria.ru/20201212/vinnik-1588880499.html

Греческий адвокат назвала дело россиянина Винника сфабрикованным

Греческий адвокат назвала дело россиянина Винника сфабрикованным

Дело российского специалиста по технологиям Александра Винника сфабриковано, и это удалось доказать в ходе суда в Париже, при этом есть доказательства... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T09:08

2020-12-12T09:08

2020-12-12T09:08

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зои константопулу

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АФИНЫ, 12 дек – РИА Новости. Дело российского специалиста по технологиям Александра Винника сфабриковано, и это удалось доказать в ходе суда в Париже, при этом есть доказательства вмешательства посольства США в судебный процесс в Греции и во Франции и сокрытия вследствие этого ряда документов по делу, заявила РИА Новости греческий адвокат Зои Константопулу. Она известный в Греции адвокат, бывший председатель парламента Греции, с сентября 2018 года участвует в защите Винника.Суд Парижа 7 декабря снял с Винника 13 из 14 обвинения и признал его виновным лишь по одному обвинению, выдвинутому ФБР США, - в отмывании денег в составе организованной группировки. Суд приговорил его к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро."Я защищала Александра в Париже. Я была там в течение всего суда в октябре, и в процессе мы увидели, что все бумаги и данные, на которых базируются обвинения против него, были сфабрикованы. Мы это доказали документами, которые мы внесли в суд, и итогом нашей борьбы стало то, что Александра Винника пришлось оправдать по 13 обвинениям из 14, которые ему предъявили. До этого с лета были сняты и другие обвинения на основе хода расследований. Александр вел титаническую борьбу весь этот период, чтобы опровергнуть сфабрикованное обвинение, и на этой стадии, когда он был осужден лишь по одному из очень многих преступлений, которые сначала ему вменяли, очень важно оспорить и это судебное решение, единственной целью которого является продолжать держать его в режиме несвободы", - сказала Константополу.Вмешательство СШАКонстантопулу заявила, что есть доказательства вмешательства американского посольства в дело Винника и сокрытия важных свидетельств по делу."Документы, которые были и есть в нашем распоряжении и которые мы передали в суд, доказывают вмешательство посольства Соединенных Штатов и властей Штатов и в процесс в Греции, и в процесс во Франции. Вмешательство дошло до такой точки, что были скрыты и исключены из судебного дела очень важные документы, документы, оправдывающие Александра. Нам удалось их заполучить после многих усилий", - сказала адвокат.По ее словам, защита использует эти документы, чтобы пролить свет на правду и целиком и полностью оправдать Винника по этим сфабрикованным обвинениям.Во время судебного процесса в Греции адвокаты получили документы внутренний переписки греческих судебных властей, в которой говорится о необходимости запрашивать "согласия со стороны иностранных властей (США) через минюст" в случае каких-либо действий по делу Винника. Копии документов были переданы в распоряжении РИА Новости.Адвокат сказала, что сейчас Александр должен решить, будет ли подавать апелляцию."Мы ожидаем его решения. Мой личный совет – обжаловать эти судебные решения, подать апелляцию. После этого мы будем говорить о последующих шагах и дорожной карте", - сказала она.Константопулу напомнила, что в соответствии с решением министра юстиции Греции, Винник после завершения процесса во Франции должен быть переведен в Грецию, прежде чем будет передан куда-либо еще."Мы, естественно, принимаем действия, чтобы Александр вернулся в Россию, куда имеет право вернуться. Сейчас уже видно, что все эти раздутые обвинения против него постепенно сдуваются и в итоге спадут. Очень важно сказать, что по всем обвинениям, которые касались Франции, и преступлениям, которые вменялись во Франции, Александр был оправдан. Это доказывает, что мы были правы, когда с самого начала говорили, что Александр не должен быть выдан Франции и что он не имеет никакого отношения к преступлениям, совершенным во Франции", - заявила адвокат.ТрагедияКонстантопулу сообщила, что недавно у Винника умерла жена."Александр Винник пережил трагедию, он потерял жену месяц назад. Эта молодая женщина боролась с раком. Она помогала мужу как могла на первой стадии процесса обвинений и защиты, но затем, к сожалению, потеряла здоровье. Теперь как никогда важно, чтобы Александр Винник вернулся к детям, которые нуждаются в нем, у которых больше нет матери и которые лишаются отца", - сказала Константопулу."Я как адвокат сделаю все, чтобы этот человек мог вновь обрести семью, обрести свободу", - заявила она.Дело ВинникаРоссийский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также РФ, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция.В греческой тюрьме в знак протест против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев.

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https://ria.ru/20200914/vinnik-1577229144.html

https://ria.ru/20201207/prigovor-1588046513.html

https://ria.ru/20201023/vinnik-1581197824.html

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