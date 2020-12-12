https://ria.ru/20201212/veteran-1588901596.html

Умер последний ветеран легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии

Умер последний ветеран легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии

Житель Башкирии Мугин Нагаев - последний ветеран легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которая в годы Великой Отечественной войны одержала ряд... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T12:41

2020-12-12T12:41

2020-12-12T12:41

радий хабиров

республика башкортостан

великая отечественная война (1941-1945)

общество

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УФА, 12 дек – РИА Новости. Житель Башкирии Мугин Нагаев - последний ветеран легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которая в годы Великой Отечественной войны одержала ряд побед на Брянском, Воронежском, Юго-Западном фронтах и участвовала в сражениях Сталинградской битвы, скончался на 103-м году жизни, сообщил глава региона Радий Хабиров.Он отметил, что власти региона увековечат память героя.По справке регионального правительства, Нагаев родился в 1918 году в селе Сукулово Ермекеевского района. С декабря 1941 года по декабрь 1945-го Мугин Каримович служил в 112-й Башкирской кавалерийской дивизии командиром взвода противотанковой батареи. За проявленные в боях мужество и героизм, его дважды представляли к званию Героя Советского Союза.В правительстве Башкирии РИА Новости уточнили, что Нагаев был последним ветераном 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. "Летом 2020 года скончался предпоследний боец дивизии Габдулхай Зарипов", - сказал собеседник.В феврале 2020 года депутаты Башкирии установили в республике памятную дату, посвященную подвигам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которая в годы Великой Отечественной войны одержала ряд побед на Брянском, Воронежском, Юго-Западном фронтах и участвовала в сражениях Сталинградской битвы.День 112-й Башкирской кавалерийской дивизии будет отмечаться ежегодно 13 ноября.

https://ria.ru/20200223/1565119814.html

https://ria.ru/20201209/veteran-1588409855.html

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радий хабиров, республика башкортостан, великая отечественная война (1941-1945), общество