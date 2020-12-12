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Умер последний ветеран легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии
Умер последний ветеран легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии
Житель Башкирии Мугин Нагаев - последний ветеран легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которая в годы Великой Отечественной войны одержала ряд... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T12:41
2020-12-12T12:41
радий хабиров
республика башкортостан
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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УФА, 12 дек – РИА Новости. Житель Башкирии Мугин Нагаев - последний ветеран легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которая в годы Великой Отечественной войны одержала ряд побед на Брянском, Воронежском, Юго-Западном фронтах и участвовала в сражениях Сталинградской битвы, скончался на 103-м году жизни, сообщил глава региона Радий Хабиров.Он отметил, что власти региона увековечат память героя.По справке регионального правительства, Нагаев родился в 1918 году в селе Сукулово Ермекеевского района. С декабря 1941 года по декабрь 1945-го Мугин Каримович служил в 112-й Башкирской кавалерийской дивизии командиром взвода противотанковой батареи. За проявленные в боях мужество и героизм, его дважды представляли к званию Героя Советского Союза.В правительстве Башкирии РИА Новости уточнили, что Нагаев был последним ветераном 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. "Летом 2020 года скончался предпоследний боец дивизии Габдулхай Зарипов", - сказал собеседник.В феврале 2020 года депутаты Башкирии установили в республике памятную дату, посвященную подвигам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которая в годы Великой Отечественной войны одержала ряд побед на Брянском, Воронежском, Юго-Западном фронтах и участвовала в сражениях Сталинградской битвы.День 112-й Башкирской кавалерийской дивизии будет отмечаться ежегодно 13 ноября.
https://ria.ru/20200223/1565119814.html
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радий хабиров, республика башкортостан, великая отечественная война (1941-1945), общество

Умер последний ветеран легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии

12:41 12.12.2020
 
© Фото : Официальный сайт Администрации ГО г. Уфа Республики БашкортостанПарад для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества
Парад для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Фото : Официальный сайт Администрации ГО г. Уфа Республики Башкортостан
Читать ria.ru в
УФА, 12 дек – РИА Новости. Житель Башкирии Мугин Нагаев - последний ветеран легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которая в годы Великой Отечественной войны одержала ряд побед на Брянском, Воронежском, Юго-Западном фронтах и участвовала в сражениях Сталинградской битвы, скончался на 103-м году жизни, сообщил глава региона Радий Хабиров.

"Мугин Каримович Нагаев прожил достойную, долгую жизнь, в январе ему должно было исполниться 103 года. Это человек удивительной судьбы, последний герой Башкирской кавалерийской дивизии, кавалер орденов Красного Знамени, Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Александра Невского и первый кавалер ордена генерала Шаймуратова. Такие люди – пример для нашей молодёжи, для нас всех. Сегодня мы проводили героя в последний путь с глубоким уважением", - написал Хабиров на своей странице в "ВКонтакте".

Он отметил, что власти региона увековечат память героя.
По справке регионального правительства, Нагаев родился в 1918 году в селе Сукулово Ермекеевского района. С декабря 1941 года по декабрь 1945-го Мугин Каримович служил в 112-й Башкирской кавалерийской дивизии командиром взвода противотанковой батареи. За проявленные в боях мужество и героизм, его дважды представляли к званию Героя Советского Союза.
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В правительстве Башкирии РИА Новости уточнили, что Нагаев был последним ветераном 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. "Летом 2020 года скончался предпоследний боец дивизии Габдулхай Зарипов", - сказал собеседник.
В феврале 2020 года депутаты Башкирии установили в республике памятную дату, посвященную подвигам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которая в годы Великой Отечественной войны одержала ряд побед на Брянском, Воронежском, Юго-Западном фронтах и участвовала в сражениях Сталинградской битвы.
День 112-й Башкирской кавалерийской дивизии будет отмечаться ежегодно 13 ноября.
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Радий ХабировРеспублика БашкортостанВеликая Отечественная война (1941-1945)Общество
 
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